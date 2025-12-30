Nice relance une piste à Tottenham

Fraichement nommé à la tête de l’OGC Nice, Claude Puel n’a pas échappé aux questions sur le mercato hivernal. Face aux interrogations, le successeur de Franck Haise a surtout fait savoir qu’il fallait déjà s’appuyer sur l’effectif actuel au lieu de penser à recruter pour recruter. Pourtant, le Gym s’active bien en coulisses pour renforcer son arrière-garde en raison des blessés de longue date (Dante, Bombito, Abdelmonem).

L’Équipe assure que les Aiglons sont toujours intéressés par les services du défenseur polyvalent de Tottenham, Ben Davies. Âgé de 32 ans, le Gallois, qui peut évoluer dans l’axe et sur le côté gauche, était courtisé par Nice l’été dernier avant de prolonger son bail d’un an chez les Spurs. L’intérêt azuréen est donc toujours présent, mais l’affaire n’est pas simple. Davies perçoit un salaire plus que confortable à Londres (environ 400 000€ mensuels) et s’il doit plier bagage, le Gallois souhaite signer un contrat longue durée avec sa future équipe.