Arsenal : Mikel Arteta calme le jeu concernant Lucas Torreira

Il y a quelques jours, Lucas Torreira déclarait à la presse argentine vouloir quitter l’Europe pour retourner en Amérique du Sud et jouer pour Boca Juniors, et ainsi se rapprocher de sa famille après qu’il ait perdu sa mère récemment. Hier, Mikel Arteta l’entraîneur d’Arsenal, le club qui prête actuellement le milieu de terrain uruguayen à l’Atlético de Madrid, a été interrogé sur son cas en conférence de presse. Et le technicien basque a souhaité calmer le jeu et temporiser sa possible décision.

«Bien sûr, nous l'avons contacté. Nous lui avons parlé et nous savons combien cette période est difficile pour lui. Il était très attaché à sa mère et il est très attaché à sa famille. C'est un moment difficile pour lui et, émotionnellement, il y a beaucoup de pensées qui lui traversent l'esprit. Quand les choses sont comme ça, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Je comprends ce qu'il ressent émotionnellement. Il ressent probablement le besoin et la responsabilité de se rapprocher de sa famille. Mais ce n'est pas le moment de prendre des décisions et c'est certainement une décision qui doit être prise par différentes parties. Maintenant, rien ne va changer. C'est juste une interview avec quelques commentaires. Nous verrons ce qui se passe.»