PSG : Neves, Vitinha, Zaïre-Emery… un trio déjà connecté !

Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery. Et si Luis Enrique avait déjà trouvé la formule parfaite pour son entrejeu ? Difficile pour l’heure de le dire, qui plus est après seulement deux journées de Ligue 1 et à l’aube d’une saison où le club de la capitale s’apprête à disputer autant de rencontres. Pour autant, au sortir de la démonstration parisienne (6-0) face au Montpellier HSC, il est clair que le trident aligné par le technicien espagnol a marqué beaucoup de points. À commencer par la nouvelle recrue des Rouge et Bleu, João Neves, auteur de débuts tonitruants sous le maillot francilien. Arrivé cet été en provenance de Benfica, le jeune milieu portugais vit, en effet, un départ rêvé dans la capitale française.

João Neves XXL, Vitinha sur sa lancée

Entré en jeu face à la pause face au HAC lors de la première journée, le numéro 87 parisien avait d’ores et déjà montré ses qualités, en s’offrant ses deux premières passes décisives de la saison. Solide dans le duel, précieux à la récupération et omniprésent pour ses partenaires, l’intéressé a confirmé ce rendement étincelant contre les Héraultais. Présent dans le onze de départ, il a ainsi brillé tout au long de cette rencontre, sublimant le collectif des champions de France en titre, tout en se projetant offensivement (7e, 63e). Avec deux nouveaux caviars, dont un splendide à destination de Marco Asensio, Neves totalise dès lors 4 passes décisives après seulement deux rencontres et 113 petites minutes de jeu disputées. Des chiffres résumant l’adaptation éclair de l’intéressé, parfaitement entouré. Et pour cause.

Que dire de la performance de ses compères du milieu. Sur la lancée de son exercice 2023-2024 étincelant, Vitinha a, une nouvelle fois, prouvé qu’il était aujourd’hui un maillon essentiel de cette équipe. Dans un rôle de sentinelle, l’ex-joueur du FC Porto a dicté le tempo. Toujours aussi inspiré techniquement et intenable dans les petits espaces, le droitier d’1m72 s’est globalement amusé face aux Héraultais. Fort de 101 passes réussies (sur 105), 6 ballons récupérés et 100% de duels remportés, le numéro 17 parisien, crédité d’un 7,5 par la rédaction FM, aura finalement été un relais providentiel dans un entrejeu parfaitement huilé. Un secteur où se trouvait également Warren Zaïre-Emery…

11 ballons récupérés et un bijou pour Warren Zaïre-Emery…

Du haut de ses 18 ans, ce dernier a lui aussi épaté tout son monde. Plus que son volume de jeu déroutant, le natif de Montreuil a brillé par sa propreté balle au pied et sa capacité à casser des lignes (11 ballons récupérés, 7 duels remportés). Impeccable jusqu’à sa sortie (il a été remplacé par le jeune Ibrahim Mbaye dans le dernier quart d’heure), le Titi parisien n’a raté qu’une passe et a perdu seulement deux petits ballons. Et comme si cela ne suffisait pas, WZE s’est donné le droit d’humilier Kiki Kouyaté avec un petit pont avant d’ajuster Benjamin Lecomte (59e) pour le cinquième but du soir. De quoi rendre fier Luis Enrique, aux anges au moment de se présenter en conférence de presse.

«Oui cela a été une soirée parfaite, surtout pour le premier jour où l’on retrouvait nos supporters. Pour notre retour au Parc, on a fait un match très, très complet, en attaque comme en défense. J’essaie de transmettre à tout le monde ce que je ressens en tant qu’entraîneur, c’est-à-dire de pouvoir profiter d’un effectif de très, très haut niveau. Il faut attendre la fin de la saison et voir ce que l’équipe a fait pour voir l’évolution. Mais je profite à chaque entraînement d’un effectif très complet, très polyvalent et qui a très envie de faire l’histoire». Avec un tel milieu de terrain, sans parler de l’apport d’Achraf Hakimi en phase offensive, (Fabian Ruiz, Kang-In Lee, Marco Asensio, Désiré Doué pouvant également apporter dans ce secteur de jeu), le PSG semble, quoi qu’il en soit, s’être donné les moyens de ses ambitions…