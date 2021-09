OM : le discours combatif de Jorge Sampaoli

Ce jeudi soir, les fanatiques de l'Olympique de Marseille sont déçus. En effet, ils ne sont revenus de Moscou qu'avec un petit point alors qu'ils ont dominé outrageusement toute la rencontre. La faute à une frappe lointaine à la 89e minute. Malgré tout, le coach argentin de l'OM, Jorge Sampaoli, a voulu livrer un discours combatif pour la suite de la compétition.

« Il faut faire attention. On a perdu deux points ce soir ils vont compter pour continuer. Il y a encore des matches, Galatasaray à la maison dans deux semaines. Tous les points sont chers. Si on avait égalisé à la fin, on aurait dit que c'était super. On va aller chercher les points qu'on a perdus ce soir contre Galatasaray dans deux semaines », a-t-il lâché devant les médias.