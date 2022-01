Karim Benzema met le Real Madrid en panique !

La suite après cette publicité

Pas un superbe dimanche pour Karim Benzema... Déjà, parce que son équipe n'a pas pu faire mieux qu'un match nul 2-2 face à Elche à la maison, en Liga. Un match au cours duquel l'attaquant référence du Real Madrid s'est blessé. Et en rentrant chez lui, il a pu constater que son domicile avait été cambriolé... Vous l'aurez compris, le natif de Lyon a connu des jours meilleurs.

Et depuis la fin de cette rencontre face à l'équipe de la région de Valence, le Real Madrid est très inquiet. Pourquoi ? Parce que le buteur de l'Equipe de France semble touché au niveau des ischios, et qu'une blessure musculaire l'éloignerait des terrains pendant plusieurs semaines. Et ce, alors que les Merengues ont ce match face au Paris Saint-Germain qui arrive très vite, le 15 février prochain.

Absent pour Paris ?

Autant dire que du côté de la capitale espagnole, tout le monde attend ce communiqué officiel du Real Madrid qui devrait tomber au cours de la journée et qui en dira plus sur l'état de santé du joueur, qui a quitté ses partenaires peu avant l'heure de jeu hier. Si les Merengues sont aussi inquiets, c'est aussi parce qu'il n'y a aucun autre attaquant de pointe de garantie dans l'équipe.

Mariano Diaz et Luka Jovic n'ont ainsi jamais vraiment convaincu et ne semblent clairement pas être en mesure de faire oublier une potentielle absence de KB Nueve. Autre point important à souligner également, Vinicius Junior sera lui aussi absent face à Granada lors de la prochaine journée de Liga après avoir écopé de son cinquième jaune de la saison hier, et Ancelotti risque donc bien de devoir se passer de ses deux meilleurs joueurs offensifs, alors que des questions sur le peu de rotations effectuées par l'Italien commence à se poser à Madrid...