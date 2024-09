La Liga dévoile les limites salariales du Real Madrid, du Barça et des autres clubs

LaLiga vient de dévoiler, ce jeudi, les nouvelles limites salariales pour les équipes de l’élite et de seconde division. Avec 754,89 millions d’euros, le Real Madrid reste l’équipe la plus puissante financièrement. Le FC Barcelone passe de 380 millions d’euros à une limite de 426 millions d’euros. L’Atlético subit également une hausse qui atteint les 310 millions d’euros. Pour Séville, la situation est extrêmement difficile puisque le club andalou est à 2,5 millions d’euros de salary cap.

La suite après cette publicité

Ces limites définissent les dépenses que ces équipes peuvent faire en termes de salaires pour les joueurs, en plus des signatures pour leur venue, l’entraîneur, l’entraîneur adjoint et le préparateur physique (équipe éligible), ainsi que pour l’équipe réserve, l’académie des jeunes et d’autres sections du club. Elle est déterminée en fonction de l’écart entre les revenus (droits de télévision, publicités, billetterie, etc.) que chaque club obtient et les coûts structurels avec le remboursement de la dette prévu pour la saison.