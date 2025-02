CdF : le Stade Briochin est terrifié par le PSG

Mercredi, le Paris Saint-Germain disputera son quart de finale de Coupe de France au Roazhon Park, non pas face au SRFC, mais contre le Stade Briochin. Et face à la forme actuelle des champions de France en titre, le pensionnaire de National 2 ne fait pas le fier. C’est ce qu’a indiqué le milieu de terrain Leo Yobe.

« Oui, franchement, ça fait un petit peu peur. On voit qu’ils sont ultra réalistes en ce moment. Quand ils tirent, ça fait quasiment but à chaque fois, et on voit qu’à 6-0, ils continuent de presser. Ils sont assez impressionnants en ce moment. C’est quasiment injouable. Quand je vois les matchs, même en Ligue 1, les équipes se cassent les dents sur eux. C’est une des meilleures équipes européennes sur la dynamique », a-t-il confié dans des propos relayés par RMC Sport.