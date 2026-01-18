Maroc-Sénégal : la première réaction à chaud de Walid Regragui

Au terme d’une finale complètement folle, marquée par une énorme polémique d’arbitrage et un match interrompu de longues minutes, le Sénégal a finalement remporté la CAN 2025. Présent au micro de M6 après la rencontre, Walid Regragui, sélectionneur des Lions de l’Atlas, était logiquement dépité. Le tacticien marocain est également revenu sur cette séquence surréaliste où les Sénégalais ont décidé de rentrer au vestiaire.

« On est vraiment déçus pour tout le public marocain. Quand vous avez un penalty à la dernière minute, vous voyez la victoire très proche. À la fin, le football vous rattrape. C’est dommage. Mais les joueurs vont revenir plus forts. On félicite le Sénégal, même si c’est décevant l’image qu’on a montrée aujourd’hui du football africain avec tout ce qu’il s’est passé dès qu’on a sifflé. Bon, depuis le début de la compétition, c’était malsain, c’est dommage. On va les féliciter, bravo à eux. Nous, on va continuer à travailler. Le Maroc reviendra plus fort », a ainsi lancé l’intéressé.