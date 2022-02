OL-OGC Nice : les notes du match

Après être passé totalement à côté de son match le week-end dernier face à Monaco, l'OL recevait un Nice en grande forme et qui venait de corriger l'OM en quarts de finale de Coupe de France (4-1). Pour cette rencontre, Peter Bosz, qui avait décidé de se passer de Boateng, alignait ses deux recrues Ndombélé et Faivre et pouvait compter sur le retour de Toko Ekambi dans le onze de départ. Les Niçois, eux, se présentaient avec quasiment le même onze que quelques jours plus tôt face à Marseille.

Et le début de match basculait en faveur des Lyonnais après une main de Justin Kluivert (2e). Moussa Dembélé ratait son penalty, mais Paqueta suivait et ouvrait le score. Le VAR donnait le penalty à retirer pour une position avancée du Brésilien. Et cette fois-ci, Dembélé transformait (1-0, 8e). Cette ouverture du score lançait parfaitement l'OL qui se montrait le plus dangereux dans cette première période. Thiago Mendes ne passait d'ailleurs pas loin du but du break peu avant la pause, mais Gouiri sauvait le ballon sur sa ligne. Les Niçois, impuissants, n'avaient pas tiré au but une seule fois dans le premier acte.

Lyon fait le break

Au retour des vestiaires, les hommes de Peter Bosz redémarraient sur le même rythme et parvenaient très vite à trouver le chemin des filets. Après un bon travail de Romain Faivre, Tanguy Ndombélé centrait fort au sol au second poteau pour Karl Toko Ekambi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 52e). Un but qui confortait encore un peu plus une équipe lyonnaise en pleine confiance à l'image d'un Paqueta qui multipliait les gestes techniques de grande classe.

Amine Gouiri, très attendu dans ce match, se montrait discret et était même remplacé à l'heure de jeu par Brahimi. Impuissant, Christophe Galtier décidait de faire aussi rentrer trois autres joueurs pour bousculer l'OL et casser la dynamique du match. Mais cela n'a rien changé et les Lyonnais auraient même pu marquer d'autres buts avec un peu plus de précision dans le dernier geste. Avec ce succès, l'OL se rassure et se rapproche surtout du podium. Les Lyonnais reviennent à seulement 5 points de la troisième place occupée par… Nice.

L'homme du match : Ndombele (7,5) : l'international français a réalisé un match très complet, étant présent à la récupération, comme dans la surface avant la pause (44e). Il a aussi tenté d'apporter son aide devant. Certaines de ses passes, souvent vers l'avant, ont déclenché des occasions de buts pour son équipe, comme celle en profondeur pour Dembélé (19e), ou encore celle pour Paqueta avant la frappe de Toko Ekambi (29e). Le joueur prêté par Tottenham s'est montré très actif au pressing, et très propre dans les transmissions, s'offrant également une passe décisive sur le but de Toko Ekambi après de bons échanges avec Faivre (52e). Remplacé, sous les applaudissements du Groupama Stadium, par Diomandé (89e).

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : l'international portugais a vécu un match relativement tranquille, puisqu'il n'a concédé qu'une frappe avec cette tête de Guessand facilement captée (76e) et très peu de centres. Il s'est tout de même montré vigilant en fin de première période lors de sa belle sortie dans les pieds de Delort (45e) ou en fin de match dans ceux de Guessand (81e).

Dubois (5) : le capitaine lyonnais n'a pas eu grand chose à faire défensivement, mais il l'a plutôt bien fait (5 duels remportés sur 6). En revanche, offensivement, c'était beaucoup moins bon pour l'international français qui n'a réussi aucun centre, et qui aurait dû faire beaucoup mieux dans sa passe lors de son centre (23e) ou de son face à face avec Todibo (78e).

Mendes (6) : le milieu défensif de métier était aligné en défense centrale face aux Aiglons après la mise à l'écart de Jérôme Boateng du groupe de l'OL. L'ancien lillois a réalisé un match très sérieux. Dur sur l'homme, il a bien cadenassé les attaquants adverses, en attestent ses bonnes interventions sur Gouiri (1e et 11e), ou sa présence dans les contacts comme face à Delort (36e) ou Kluivert (43e). Il aurait même pu donner deux buts d'avance à son équipe d'une belle tête croisée sur corner, sauvée par Gouiri sur la ligne (40e).

Lukeba (6) : le jeune défenseur a réalisé un très bon match face aux attaquants niçois. Très présent, il s'est rarement fait déborder et a semblé toujours serein dans ses interventions, comme face à Delort (56e). Très propre dans les transmissions (96% de réussite de passe), il a tenté de jouer rapidement avec ses milieux. C'est également lui qui a été au contact avec Kluivert lorsque ce dernier a fait main dans la surface (5e), provoquant le penalty en début de match.

Emerson (5,5) : le champion d'Europe avec l'Italie l'été dernier a réalisé un bon match. Très peu mis en difficulté par les attaquants adverses, à part une fois par Kluivert (33e), il a réussi 6 tacles et touché 97 ballons. Il a tenté, comme à son habitude, de proposer offensivement dans son couloir, comme lorsqu'il a dégainé une frappe après avoir pris la profondeur (38e), ou lors de son beau une-deux avec Caqueret amenant son centre. Remplacé par Henrique (89e) .

Caqueret (6,5) : le jeune milieu de terrain a réalisé un bon match face à l'OGC Nice. Auteur de nombreuses récupérations, il a été précieux dans la sortie du ballon et dans le début des constructions lyonnaises. Très propre balle au pied, il a touché plus de cent ballon et a été très important dans l'équilibre de son équipe. Il a également été auteur d'un beau décalage pour Emerson avant la frappe de ce dernier (38e).

Ndombele (7,5) : voir ci-dessus

Faivre (6) : la seconde recrue de l'OL est bien rentrée dans le collectif de son équipe puisqu'il a réalisé un match abouti ce samedi soir. Il a essayé de combiner avec ses coéquipiers, comme avec Ndombélé sur le deuxième but de l'OL (52e). Il a proposé de nombreux centres (5). Il a également été très présent dans le pressing et la récupération du ballon. Il a cependant commis une faute sur Thuram qui aurait pu coûter un penalty à son équipe (33e).

Paqueta (7) : le numéro 10 Brésilien de l'OL a cru ouvrir le score après avoir bien suivi sur le pénalty manqué par Dembele avant que celui-ci ne soit à retirer (5e). Il a ensuite réalisé un match très sérieux, à l'image de son équipe. Souvent présent dans les attaques de l'OL, comme lorsqu'il a très bien servi Toko Ekambi sur la frappe du Camerounais (29e) ou lors de la belle combinaison à gauche (66e). Toujours actif, il a créé beaucoup d'occasions et subit de nombreuses fautes.

Toko Ekambi (6,5) : le Camerounais a réalisé un match très intéressant, mettant souvent en difficulté son vis à vis sur le côté, comme lors de sa bonne incursion dans la surface où il n'a pas lâché son ballon (14e). Percutant balle au pied, il a proposé des appels dans la profondeur qui ont fait mal au bloc Niçois. Sa frappe puissante a été cadrée mais stoppée par Benitez (29e). Il a donné deux buts d'avance aux Lyonnais après une très belle combinaison des deux recrues hivernales. Remplacé par Kadewere (74e) , qui aurait pu inscrire le but du 3-0 s'il n'avait pas tiré sur Benitez (76e).

Dembélé (5,5) : match correct de la part de l'attaquant français, qui a manqué son penalty (5e) avant d'avoir la chance de pouvoir le retirer. Il a choisi le même côté mais a cette fois trompé Benitez (7e). Il s'est ensuite mis au diapason de son équipe en terme de pressing notamment face à Benitez et aux deux centraux. Il a mal joué le coup face à Dante après une passe de Ndombele sur l'une de ses seules attaques (19e). Remplacé par Aouar (73e).

