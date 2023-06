Real Madrid : Karim Benzema justifie son départ inattendu

La suite après cette publicité

C’est la fin d’une sacrée histoire d’amour. Après 14 saisons au Real Madrid, Karim Benzema va quitter la capitale espagnole et s’envoler en direction de l’Arabie saoudite, où un sacré contrat l’attend du côté d’Al Ittihad. Ce mardi, le buteur tricolore faisait ses adieux au club lors d’un évènement organisé par la direction madrilène, et il a notamment pris la parole pour expliquer les raisons de son départ.

« C’est difficile de parler avec tant d’émotions, mais je veux dire merci au Real Madrid et à mes coéquipiers. Ce fut un superbe chemin de ma vie. J’ai eu la chance d’accomplir mon rêve d’enfant », a d’abord lancé le Français, sous les yeux de certains de ses coéquipiers comme Nacho, Lucas Vazquez, Luka Modric et Thibaut Courtois, ou encore Carlo Ancelotti et des légendes du club comme Raul et Roberto Carlos.

Des envies d’ailleurs

« Je ne vais jamais oublier le Real Madrid. C’est impossible, c’est le meilleur club de l’histoire. Mais je pense que c’est le moment de partir et de vivre une autre histoire », a ajouté KB9 sur les raisons de son départ, avant d’enchaîner : « merci au Real Madrid. Je veux remercier le président. Quand je t’ai vu, je me suis dit "c’est l’homme qui a recruté Ronaldo et Zidane". C’est incroyable. Mais c’est le moment de partir et de connaître autre chose ».

« Le plus important pour moi, c’est tout ce que j’ai gagné et la façon dont j’ai profité de ces années comme un gosse. Comme je l’ai dit lors de ma présentation : "un, deux, trois, Hala Madrid !". Je veux aussi remercier Carlo Ancelotti, qui a eu confiance en moi dès le début. J’ai beaucoup appris avec toi. C’est un jour un peu triste parce que je vais quitter mon club. J’ai signé au Real Madrid parce que je voulais prendre ma retraite ici, mais la vie t’offre d’autres opportunités. C’est une décision difficile prise avec ma famille. Je vais toujours être pour le Real Madrid », a conclu Benzema, qui quitte Madrid la tête haute. Désormais, il profitera d’une belle aventure dorée du côté de l’Arabie saoudite, à Al Ittihad…