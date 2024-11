Avis de tempête au RB Leipzig !

À y regarder le classement de Bundesliga, on pourrait se dire que la situation du RB Leipzig est à première vue plutôt satisfaisante. Le club allemand est 2e, certes à déjà 5 longueurs du Bayern Munich, soit dans les temps de passages pour une qualification en Ligue des Champions en mai prochain. Il s’agit d’élargir la focale à la Ligue des Champions, la Coupe d’Allemagne et sur le jeu pratiqué sur le terrain. La dernière semaine avant la trêve internationale a été terrible entre des défaites contre un concurrent direct en Allemagne, le Borussia Dortmund (2-1), et à Glasgow face au Celtic en C1 (3-1). Le nul à domicile samedi dernier contre Gladbach (0-0) n’avait rien de réjouissant non plus.

La suite après cette publicité

D’après les informations de Bild, la direction se pose même des questions quant à l’avenir de son entraîneur, Marco Rose. Des discussions ont eu lieu ces dernières heures en interne se demandant si le technicien de 48 ans était toujours l’homme de la situation. On déplore notamment la qualité de jeu pratiquée et certains préceptes qui ne correspondent pas à la philosophie annoncée lors des réunions de début de saison. Rose a misé sur des phases de jeu plus construites, plus lentes également, à l’opposée d’un football de pressing, de vitesse et de transition comme c’est le cas ces dernières années. Certaines de ses idées sont remises en cause, y compris par certains joueurs.

Marco Rose sur la sellette

La direction se lasserait également d’une culture de l’excuse trop envahissante les jours de déception. L’après match du nul contre Gladbach en est le dernier exemple. «Nous avons désormais 21 points et à la deuxième place du classement, donc on ne peut pas s’en plaindre, déclarait l’entraîneur en zone d’interview, satisfait de la performance de ses joueurs. La seconde mi-temps a été extrêmement solide avec de la confiance, de l’énergie et de l’intensité.» Les chiffres et le constat général sont pourtant têtus. Le RBL ne s’est procuré quasiment aucune situation (0,88 xG seulement sur l’ensemble du match), mettant un point final à une sale semaine, qui risque de laisser des traces.

La suite après cette publicité

La défaite en Ligue des Champions contre le Celtic n’est pas passée côté direction. Elle condamne quasiment le club, actuellement 30e du classement de C1 avec une victoire pour trois revers, à réaliser un sans faute alors que se présentent l’Inter, Aston Villa, le Sporting CP et Sturm Graz. Même le patron du sportif, Marcel Schäfer, s’est senti obligé de prendre la parole dimanche dernier. «Ce fut une mauvaise semaine par rapport à nos attentes. Nous n’avons pas obtenu de résultats et notre façon de jouer n’est pas celle que nous voulons montrer sur le terrain. Nous avons de grandes ambitions pour nous-mêmes. Alors vous ne pouvez en aucun cas vous contenter d’une semaine comme celle-là.»

Schäfer : «Nous avons confiance en notre équipe et en notre équipe d’entraîneurs, mais bien sûr, nous devons aussi tenir nos promesses»

Il concluait son intervention auprès de Sport1 par une mise en garde auprès de tout le monde, joueurs comme staff technique. «Nous devons défendre et jouer avec détermination. Nous avons un ADN RB clair, mais nous ne parvenons pas à le mettre sur le terrain pour le moment, nous jouons en travers au lieu d’aller de l’avant et nous perdons le ballon trop souvent. Nous avons confiance en notre équipe et en notre équipe d’entraîneurs, mais bien sûr, nous devons aussi tenir nos promesses.» A la décharge de Rose, de nombreux éléments importants (Xavi Simons, Raum, Schlager, Lukeba, Geertruida) ont connu des périodes plus ou moins longues de blessures mais le temps n’est plus aux excuses. Jürgen Klopp aura peut-être plus de travail que prévu…