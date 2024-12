Serie A : Lecce va mieux et s’impose contre Monza

Lecce respire mieux. Après un début de saison cauchemardesque marqué par 4 défaites de suite, le club des Pouilles retrouve le goût de la victoire. Ce dimanche face à Monza, à l’occasion de la 16e journée de Serie A, les hommes de Marco Giampaolo se sont imposés 2-1, leur troisième succès sur leurs 7 derniers matches.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Lecce 16 16 -17 4 4 8 10 27 19 Monza 10 16 -7 1 7 8 14 21

Tete Morente avait ouvert le score très tôt dans la rencontre sur un service du jeune Medon Berisha (1-0, 3e), avant que Dorgu ne marque contre son camp et permettre à Monza de revenir (1-1, 37e). Pendant ce temps, Krstovic avait également manqué un penalty pour les locaux (13e), mais s’est finalement racheté en inscrivant le but de la victoire juste avant la pause (2-1, 44e). Au classement, cette période un peu plus faste se traduit par une 13e place pour Lecce. Monza ne décolle toujours pas et s’enlise à la 18e place après cette 5e défaite de rang.