Un transfert du Barça au point mort

L’avenir d’Hamza Abdelkarim au FC Barcelone est loin d’être scellé. Annoncé comme quasiment acté il y a encore quelques jours, le prêt de l’attaquant égyptien est aujourd’hui complètement enlisé selon Sport. Alors que les documents semblaient en cours d’échange et que le joueur se préparait à rejoindre la Catalogne, la situation a brusquement changé. Hamza Abdelkarim est finalement resté en Égypte et a même disputé les dernières minutes du match d’Al Ahly face à Pharco en Coupe de la Ligue, preuve tangible que le dossier est à l’arrêt.

Le blocage provient d’un désaccord contractuel majeur. Al Ahly exige une prolongation préalable du contrat du joueur, actuellement lié au club jusqu’en 2027, avant d’autoriser un prêt au Barça assorti d’une option d’achat. Une condition refusée par Abdelkarim et son entourage, craignant de perdre la main sur son avenir. Le club égyptien souhaite se protéger, redoutant qu’un retour du joueur après un passage en Espagne n’affaiblisse sa valeur marchande. Si les discussions ne sont pas rompues, elles sont pour l’instant gelées, malgré un accord financier déjà défini autour d’un prêt à 5 M€ et de bonus liés aux performances. Affaire à suivre…