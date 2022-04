Manchester United : Erik ten Hag veut déjà récupérer un cadre du Barça

La suite après cette publicité

Avec l'arrivée confirmée d'Erik ten Hag sur le banc de Manchester United l'été prochain, le mercato va s'agiter du côté d'Old Trafford. Nemanja Matic a d'ores et déjà annoncé son départ et Paul Pogba arrive en fin de contrat, et ne semble pas partant pour prolonger l'aventure. La direction des Red Devils va donc devoir travailler pour renforcer son milieu de terrain. Alors que Ten Hag disposera de plus de 250 millions d'euros pour constituer une nouvelle équipe, le Néerlandais souhaiterait rapatrier Frenkie De Jong, qu'il a connu depuis ses débuts à l'Ajax Amsterdam. Selon les informations de Sport, De Jong serait même une cible prioritaire.

Depuis son arrivée en 2017 sur le banc de l'Ajax Amsterdam, Ten Hag a pu voir De Jong se développer et lui avait même donné sa chance lors de la finale perdue de Ligue Europa, contre Manchester United (2-0). Le technicien néerlandais souhaiterait alors obtenir le meilleur de son talent en le faisant venir à Manchester, lui qui avait d'ailleurs déclaré «avec lui, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans une compétition comme la Ligue des champions, car c'est un joueur de grande qualité», après l'élimination du Barça en 2020.

Frenkie De Jong devrait rester au Barça, mais...

Mais l'affaire risque d'être compliquée puisque Xavi Hernandez souhaite le mettre au cœur de son projet, malgré une saison 2021-2022 en demi-teinte pour le milieu néerlandais. Le Barça l'a signé pour 75 millions d'euros en 2019 et compte le conserver pour le faire encore progresser, d'autant plus que, de son côté, le joueur de 24 ans se sent très à l'aise à Barcelone et pense que le projet sportif va se développer dans les années à venir.

Pourtant, il semblerait y avoir une ouverture. Le FC Barcelone aurait déjà bouclé l'arrivée de Franck Kessié pour l'été prochain et aurait donc un remplaçant en cas de départ de De Jong. Et même si le club blaugrana souhaite conserver son milieu néerlandais, tout pourrait changer en cas d'accord du Barça avec le joueur valencien Carlos Soler. Désireux de trouver un nouveau buteur, le Barça a ciblé le nom de l'Espagnol pour en faire son nouveau numéro neuf. Un départ de De Jong permettrait alors au Barça de récupérer une belle somme financière pour enrôler Soler, sous contrat jusqu'en 2023 et toujours en négociations pour prolonger avec son club actuel. Valence pourrait donc avoir le dernier mot dans cette affaire...