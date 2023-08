OL : Jean-Michel Aulas flingue encore John Textor et Eagle Football

La suite après cette publicité

La tension monte à Lyon. Quelques heures après les déclarations de John Textor devant la presse accusant Jean-Michel Aulas de lui avoir dissimulé les inquiétudes de la DNCG sur les finances de l’Olympique Lyonnais au cours du processus de vente, l’ex-patron des Gones n’a pas tardé à mettre sa menace à exécution. La veille, JMA a décidé de porter plainte pour diffamation contre John Textor et sa société Eagle Football. Après avoir obtenu le gel de 14,5 M€ sur les comptes de l’OL, le dirigeant sportif français a justifié sa position lors d’un entretien accordé à L’Equipe. En outre, l’ancien président du club rhodanien a rappelé qu’il ne souhaitait pas nuire à l’OL mais agir contre son nouveau propriétaire.

« Je suis à la disposition de l’OL. Je l’ai dit et je le redis. Les supporters le savent pour l’essentiel, peut-être pas tous les gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, mais les gens qui viennent au stade et qui connaissent. Mon club c’est l’OL. Je suis malade de ce qui se passe parce que quand j’ai décidé de céder et de partir pour aller faire d’autres choses, c’était pour donner plus de chances à l’Olympique Lyonnais. Et aujourd’hui, je vois que ça tarde à venir. On me dit que les comptes ont été bloqués. Ce n’est pas vrai. Cela n’a pas empêché le club de faire des transferts », a-t-il déclaré dans l’émission L’Equipe du soir.