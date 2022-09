OM : le premier bilan d'Igor Tudor

La suite après cette publicité

Cet été, l'Olympique de Marseille a de loin été l'élève le moins calme. Évidemment, les Phocéens ont enregistré énormément de recrues, mais ce n'est pas tout. Quelques jours après la reprise de l'entraînement, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte. Igor Tudor, qui avait quitté le Héllas Vérone en fin de saison dernière, le remplaçait ainsi au pied levé.

La campagne de matches amicaux a été piteuse et on craignait forcément pour le début de saison. Avant le premier match, contre Reims à l'Orange Vélodrome, le nom du Croate était même sifflé par une partie du public à lors de l'annonce des joueurs par le speaker. Quelques mois plus tard, Tudor a réussi à ramener le calme sur la Canebière et est devenu légitime.

L'OM est invaincu en L1

Comment ? C'est bien simple. En ayant des résultats. Si les Olympiens comptent deux défaites en deux rencontres de Champions' League, ils n'en comptent absolument aucune en Ligue 1 (6 victoires, 2 matches nuls). En plus de cela, l'ex-défenseur de la Juve a imprégné un style de jeu agressif et offensif, de quoi ravir ses supporters. Juste avant cette trêve internationale et après ce dernier match contre Rennes (1-1), il a dressé son bilan.

« Évidemment c'est positif. Je ne suis pas content, je suis super content. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense qu'il y a trois-quatre joueurs a qui il faut donner une médaille parce que c'était un tour de force. Il y avait tellement de matches à enchaîner, ce n'est pas humain. Ils ont hyper bien géré, on a dépensé beaucoup d'énergie parce que la façon dont je veux jouer le demande. Je veux féliciter l'équipe ce soir, c'est vrai qu'on voulait gagner, mais on n'a pas réussi. C'est vraiment positif », a-t-il ainsi lâché. Il va falloir revenir en forme parce que le mois d'octobre va être corsé avec le retour de la C1 et le déplacement à Paris notamment...