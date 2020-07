Serie A : Immobile et la Lazio suivent le rythme, l'AC Milan et Ibrahimovic continuent d'impressionner

La 37e journée de Serie A se poursuit aujourd'hui et un multiplex se tenait à partir de 19h30. Quatrième de Serie A, la Lazio pouvait revenir à hauteur du troisième l'Atalanta et ça n'a pas manqué. Rapidement en tête grâce à Joaquin Correa, les Biancocelesti se sont mis à l'abri en fin de match sur une réalisation de Ciro Immobile. Avec son 35e but de la saison, il prend la tête du Soulier d'Or devant Robert Lewandowski. Meilleur buteur de Serie A, l'attaquant transalpin n'est plus qu'à un but du record détenu par Gonzalo Higuain. Dans le même temps, l'AC Milan a fait le travail contre la Sampdoria (4-1).

Portés par un doublé de Zlatan Ibrahimovic (4e et 58e) et un but d'Hakan Çalhanoglu (52e), les Lombards l'ont emporté malgré la réduction du score d'Askildsen (87e). Rafael Leão a donné plus d'ampleur au résultat en fin de match (90e +2). Balayé par Sassuolo 5-0 suite à des buts de Traoré (26e), Berardi (39e), Caputo (66e et 77e) et Raspadori (74e), le Genoa est désormais menacé. Dans le même temps, le 18e Lecce s'est imposé 2-1 contre l'Udinese et s'offre un sursis. Avec un seul point d'avance les Grifoni du Genoa sont dans le viseur de Lecce et joueront leur maintien ce week-end. Enfin, l'Hellas Vérone s'est offert un petit festival à domicile contre la lanterne rouge, la Spal (3-0).

Les résultats de la soirée :

Sampdoria 1-4 AC Milan : Askildsen (87e) pour la Sampdoria, Ibrahimovic (4e et 58e), Çalhanoglu (52e) et Leao (90e +2) pour Milan

Hellas Vérone 3-0 Spal : Di Carmine (7e, 11e) et Faraoni (47e)

Lazio 2-0 Brescia : Correa (17e) et Immobile (82e) pour la Lazio

Sassuolo 5-0 Genoa : Traoré (26e), Berardi (39e), Caputo (66e et 77e) et Raspadori (74e) pour Sassuolo

Udinese 1-2 Lecce : Samir (36e) pour l'Udinese, Mancosu (40e sp) et Lapadula (81e) pour Lecce

