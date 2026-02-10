AC Milan : Christopher Nkunku rétablit ses vérités

L’été dernier, Christopher Nkunku a découvert le quatrième championnat de sa carrière, la Serie A. Formé au Paris Saint-Germain, l’attaquant passé par le RB Leipzig et Chelsea s’est engagé avec l’AC Milan jusqu’en 2030. L’objectif de l’international tricolore est simple : devenir le buteur numéro 1 des Rossoneri pour espérer être du voyage aux États-Unis pour la Coupe du monde avec ses coéquipiers Adrien Rabiot et Mike Maignan. Malheureusement pour lui, une panne sèche a relancé les rumeurs de départ. Avec seulement deux buts au compteur entre son premier match avec Milan (le 14 septembre) et la dernière rencontre de l’année 2025 (28 décembre), Nkunku a été annoncé sur la sellette six mois seulement après son arrivée.

Au final, le Français est resté. Une persévérance payante puisqu’il a marqué à trois reprises lors de ses cinq premiers matches de l’année 2026. Aujourd’hui, une interview de la Gazzetta dello Sport lui a donné l’occasion de faire le point sur sa situation et d’expliquer que ses débuts poussifs sont le résultat d’une absence de préparation estivale. « C’est comme si un journaliste réalisait une interview sans préparer ses questions. Pour moi, cela a été difficile, car je n’avais jamais manqué une préparation et l’été prochain, je ferai tout pour que cela ne se reproduise pas : si vous ne participez pas à la présaison, vous n’avez pas 4-5 matchs amicaux à votre disposition pour retrouver la forme. (…) Je me sens mieux qu’au début, car, après mon doublé à Vérone et quelques matchs manqués à cause d’un problème à la cheville, j’ai pu jouer plusieurs matchs d’affilée en tant que titulaire, ce qui m’a aidé », a-t-il confié, avant d’évoquer sa longue période sans marquer le moindre but.

Nkunku s’est accroché

« J’ai essayé de rester calme, car je connais mes qualités et je savais que les buts finiraient par arriver : ce n’était qu’une question de temps et de condition physique. Si vous jouez en attaque, vous devez marquer, car c’est votre travail. Je pense toutefois avoir aidé l’équipe d’autres manières, mais quand vous faites une passe décisive ou marquez un but… c’est plus visible. » Un calme qui a fini par payer, même si Nkunku jure qu’il n’a jamais pensé à plier bagage malgré l’arrivée de Niclas Füllkrug cet hiver, du retour de blessure attendu de Santiago Giménez et de la volonté des Rossoneri de recruter (en vain) Jean-Philippe Mateta. Fenerbahçe, qui a tenté sa chance en janvier, peut d’ailleurs en témoigner.

« Je n’ai jamais pensé à partir, voilà tout. Mon agent ne m’a pas parlé d’offres, donc pour moi, ce n’étaient que des rumeurs. Et puis, il me connaît bien : je ne lui ai pas demandé de chercher autre chose ou de « s’ouvrir » à d’autres clubs, car je voulais juste être prêt à donner le meilleur de moi-même ici, à Milan. Dans mon métier, si vous commencez à écouter tout le monde, vous ne pouvez plus vous concentrer sur ce qui compte. Un jour, on dit que vous allez ici, un autre jour, que vous allez là, mais vous n’êtes qu’une seule personne, vous ne pouvez pas être partout… Je sais où je veux être et tant pis si les gens parlent. » C’est dit !