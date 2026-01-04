Paris Saint-Germain - Paris FC : les compositions probables

À l’approche de ce premier duel historique parisien comptant pour la 17e journée de Ligue 1, les premières tendances se dégagent concernant les compositions probables. Le Paris Saint-Germain, qui est dans l’obligation de s’imposer pour revenir à une longueur du leader lensois, devrait aligner une équipe logiquement offensive face à un Paris FC désireux de retrouver le chemin de la victoire après cinq matches sans gagner en Ligue 1. Un défi de taille pour le voisin parisien, qui se "déplacera" au Parc des Princes, seulement à quelques mètres de son enceinte.

Côté parisien, Lucas Chevalier est pressenti pour retrouver une place de titulaire dans les cages, derrière une défense articulée autour de Marquinhos et Pacho, avec Zaïre-Emery, en remplacement d’Achraf Hakimi, toujours en lice avec le Maroc, à la CAN 2025, et Nuno Mendes sur les côtés. Au milieu, le trio Vitinha – João Neves – Fabián Ruiz devrait assurer la circulation du ballon. Devant, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Désiré Doué sont attendus pour composer le trio d’attaque.

Le Paris FC privés de beaucoup de joueurs à la CAN

Pour rappel, hors Hakimi et Mbaye, avec leur sélection, Safonov, Kang-In Lee et Quentin Ndjantou sont blessés côté PSG. En face, le Paris FC devrait opter pour une organisation équilibrée afin de se montrer combatif dans ce derby. Kevin Trapp devrait débuter dans les buts face à son ancien club. La défense à cinq serait composée de Mbow, Otavio et De Smet, accompagnés par Olilla et Sangui sur les côtés contenir les assauts parisiens. Au milieu, Lopez, Marchetti et Camara auront un rôle clé face au bloc du PSG.

Offensivement, le PFC pourrait miser sur un duo composé de Willem Geubbels et Jonathan Ikoné, alors que Chergui, Traoré, Ilan Kebbal, Jean-Philippe Krasso et Moses Simon sont engagés à la CAN. Face à un PSG largement favori sur le papier, les hommes de Stéphane Gilli, réduits en raison des absents, tenteront de jouer sans complexe pour faire tomber le champion d’europe dans un derby parisien encore inédit en Ligue 1 et très attendu. Rendez-vous ce dimanche soir (20h45).