MU : le plan du prochain mercato dévoilé

Le PDG de Manchester United, Omar Berrada, est sorti du silence. En effet, l’homme d’affaires a assuré que le club de Premier League, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, ne se laisserait pas influencer par les exigences du marché lors de ses opérations estivales. Les Red Devils comptent poursuivre avec un équilibre simple dans l’effectif : des joueurs expérimentés et des jeunes talents. Après les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško et Senne Lammens pour un investissement supérieur à 200 millions d’euros, United veut accueillir au moins cinq recrues supplémentaires durant la fenêtre estivale.

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Si le milieu de terrain de l’Atalanta, Ederson, se rapproche d’une signature après un accord estimé à environ 38 millions d’euros, Berrada ne semble pas être malheureux. Interrogé, le PDG a d’ailleurs expliqué son prochain plan d’action. « Le modèle de ce que nous avons fait l’été dernier sera reproduit. Je pense que ce que nous avons vu la saison dernière est une bonne voie à suivre pour nous, c’est-à-dire que nous voulons un mélange d’expérience et de jeunesse. Nous voulons un mélange de joueurs qui ont démontré qu’ils peuvent performer en Premier League et peut-être aussi de joueurs qui se débrouillent très bien en dehors du championnat ». L’été s’annonce mouvementé à Old Trafford.