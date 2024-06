La Juventus Turin insiste pour Morata

Cet été, Alvaro Morata sera au centre des discussions du côté de l’Atlético de Madrid. L’attaquant de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2026 avec les Colchoneros, pourrait changer d’air cet été, après une deuxième partie de saison décevante (19 buts entre août et décembre, deux seulement entre janvier et mai). Comme l’indique AS, l’international espagnol (73 sélections) pourrait retrouver un club qu’il a déjà connu.

La suite après cette publicité

En effet, le média ibérique avance que la Juventus Turin aimerait rapatrier l’avant-centre espagnol, passé par Turin entre 2014 et 2016, puis entre 2020 et 2022. Les Bianconeri devront débourser environ 15 millions d’euros pour s’offrir ses services. Morata serait d’ailleurs prêt à baisser son salaire pour rejoindre la Vieille Dame. Néanmoins, aucune décision ne sera prise avant l’Euro.