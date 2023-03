Real Betis-Real Madrid : les compositions officielles

C’est le choc de la journée en Espagne. Le Real Madrid affronte le Real Betis au Benito Villamarin à 21h pour le compte de la 24e journée de la Liga, un match à suivre sur notre site en direct commenté. Après leur défaite lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi contre le FC Barcelone (0-1), les hommes de Carlo Ancelotti vont vouloir reprendre leur marche en avant en championnat. D’autant plus que le club catalan s’est imposé face à Valence quelques heures plus tôt et compte dix points d’avance au classement.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné son traditionnel 4-3-3 avec une défense composée de Lucas Vazquez, Militao, Rüdiger et Camavinga. Karim Benzema est titulaire en attaque aux côtés de Rodrygo et de Vinicius, alors que Tchouaméni, Kroos et Valverde animeront l’entrejeu madrilène. Blessé jusqu’à la fin de la saison en raison d’une rupture du ligament croisé, Nabil Fekir est absent côté sévillan.

Les compositions officielles :

Real Betis : Bravo – Sabaly, Pezzella, Felipe, Miranda – Carvalho, Rodriguez – Ruibal, Rodri, Perez – Iglesias.

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Rüdiger, Camavinga – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinicius.