JT Foot Mercato : Manchester United multiplie les pistes prestigieuses

Les Red Devils sont déjà très chauds sur le mercato !

Manchester United s’active pour se renforcer cet été et il y a déjà de sacrées pistes. Le nom de Gonçalo Ramos a été de nombreuses fois évoqué du côté de l’attaque, mais c’est le profil d’Harry Kane qui semble se dégager. Le buteur anglais veut partir de Tottenham, mais son club ne veut pas le vendre à un rival de Premier League. Mais selon The Sun, Kane veut rester en Angleterre et le club où il aimerait partir, c’est Manchester United. Les Red Devils visent aussi Neymar. Poussé vers la sortie par le PSG, c’est bien United qui aurait le plus de chances de signer le Brésilien, selon nos informations, même si ce dossier reste lié au rachat du club par les Qataris. MU apprécie également le profil de Mason Mount. L’international anglais veut quitter Chelsea et donnerait sa priorité à MU. Les Mancuniens devraient bientôt formuler une offre à aux Blues d’environ 63 M€. D’ailleurs, ils sont aussi en embuscade sur le dossier Manuel Ugarte. Suivi de très près par Chelsea et le PSG, il l’est aussi par United, selon la presse portugaise. MU s’intéresse aussi à Declan Rice, mais là encore il y a de la concurrence avec Arsenal qui est très chaud, et le Bayern Munich qui préparait une offre à plus de 100 M€. Autre piste, mais en défense cette fois, c’est Benjamin Pavard. Plusieurs équipes veulent le faire venir cet été. Selon Kicker, l’Inter, le FC Barcelone, le Real Madrid, Liverpool et donc Manchester United se sont penchés sur son cas. Là encore, la course sera très disputée pour les Red Devils…

Le Real Madrid en plein doute sur le cas Benzema !

Karim Benzema fait paniquer la Casa Blanca, car il est courtisé par l’Arabie saoudite, et la tentation est grande. En effet, la presse espagnole fait état d’une proposition XXL venue du championnat saoudien. Si Relevo évoquait un contrat de deux ans avec un salaire de 200 M€ au total, AS a donné un chiffre différent ce mardi. Selon le journal ibérique, le salaire sur ces deux saisons serait plutôt de 400 M€ ! Et en plus de cette offre financière colossale, Benzema occuperait un rôle d’ambassadeur pour le mondial 2023, que l’Arabie saoudite souhaite organiser. Selon la Cadena Ser, ce serait la panique dans les bureaux de la Maison Blanche. Benzema serait en pleine réflexion et devrait annoncer son choix avant le dernier match de la saison, face à l’Athletic Club. D’ailleurs, les supporters madrilènes se préparent déjà à rendre le plus grand hommage à leur capitaine, qui pourrait s’en aller après 14 années de bons et loyaux services. Du côté de la direction, on se prépare aussi à son départ et on cherche sérieusement un remplaçant. Les noms de Roberto Firmino, de Lautaro Martinez et d’Harry Kane ont été cités pour une signature cet été. Car Erling Haaland et Kylian Mbappé semblent inaccessibles au prochain mercato.

Les officiels du jour :

Nani ne poursuivra pas l’aventure en Australie. C’est son club, le Merlbourne Victory, qui l’a annoncé ce mercredi. Après une saison compliquée, marquée par une grosse blessure au genou, le joueur de 36 ans ne s’éternisera pas dans le championnat australien. C’est également un clap de fin pour Ashley Young du côté d’Aston Villa. À 37 ans, il a tout de même participé à 29 rencontres de Premier League cette saison, mais il quittera bien les Villans à la fin de son contrat, en juin prochain. Enfin, prêté par le Stade Rennais depuis le début de la saison, Serhou Guirassy va rester définitivement à Stuttgart. En effet, le club allemand a décidé de lever son option d’achat de 9 M€. Il est désormais lié à sa nouvelle équipe jusqu’en 2026.