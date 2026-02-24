Un joueur de Benfica sort enfin du silence sur Gianluca Prestianni

Alors que l’affaire Prestianni continue de secouer la planète foot, et que l’UEFA a décidé de le suspendre provisoirement pour un match, un joueur de Benfica s’est exprimé sur cette affaire. Et ce alors que les coéquipiers de l’Argentin ont été plutôt discrets jusqu’ici. C’est Dodi Lukebakio qui a évoqué ce sujet dans un entretien accordé à Pickx + Sports.

« C’est une situation particulière. Et j’avoue que je ne sais pas comment m’y prendre. J’ai beaucoup parlé de ça par le passé avec d’autres gens en me demandant comment réagir si jamais ça m’arrivait, parce qu’habituellement, on le vit plutôt de loin. C’est vrai que les gens parlent et spéculent. Mais au final, on ne sait pas ce qu’il a réellement dit. Est-ce que c’est la réalité ou bien est-ce que ça a été exagéré pour en profiter ? Je me dis que c’est aussi possible que le Real ait voulu tourner ça à son avantage. Tout ce que j’espère, c’est que ce qu’il a dit est faux. Car si c’est vrai, je ne peux pas accepter. Je suis contre les injustices. Et toute injustice mérite de devoir en payer les conséquences », a indiqué l’attaquant belge.

