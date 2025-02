AJ Auxerre - Marseille : les compositions officielles

L’Olympique de Marseille peut se mettre à l’abris ce soir et compter jusqu’à 8 points d’avance sur le 3ème en cas de victoire ce soir. En effet, l’AS Monaco s’est incliné sur la pelouse de Lille. Mais attention aux Auxerrois, les Icaunais ne reçoivent pas les Phocéens (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h05) en victime expiatoire. Le match aller c’était soldé sur un sévère 3-1 de la part des Bourguignons.

Christophe Pélissier, comme souvent face à des équipes joueuses, aligne un 3-4-1-1. Danois, qui revenait progressivement suite à sa blessure, est d’emblée titulaire à la place de Massengo. Il sera secondé par Owusu. En attaque, Bair sera la tour de contrôle avec derrière lui l’homme en forme Perrin et Hamed Jr. En face, De Zerbi mise sur un 3-4-2-1. Avec la suspension de Balerdi, Kondogbia glisse en défense centrale au côté de Murillo et Cornelius. Gouiri est en pointe, soutenu par Rabiot et Greenwood.

Les compositions officielles :

AJ Auxerre : Leon - Osho, Jubal, Akpa - Hoever, Danois, Owusu, Mensah - Perrin, Hamed Jr - Bair

Marseille : Rulli - Murillo, Kondogbia, Cornelius - Luis Henrique, Hojbjerg, Bennacer, Merlin - Rabiot, Greenwood - Gouiri

