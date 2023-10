Le FC Barcelone fait une annonce pour son mercato d’hiver

La suite après cette publicité

Le sujet obsède tous les supporters du FC Barcelone et même son entraîneur Xavi. Le club blaugrana arrivera-t-il à se renforcer cet hiver ? Pour le moment, la question la plus évoquée est celle de l’avenir de João Félix. Le Portugais se montre très performant avec les Culers (3 buts, 3 passes décisives en 8 matches) et beaucoup attendent maintenant de savoir comment la direction catalane va s’y prendre pour recruter définitivement un joueur pour lequel l’Atlético de Madrid réclame 80 M€.

D’autres espèrent tout de même qu’un petit effort sera consenti en janvier prochain pour renforcer le club. Cependant, dans une interview accordée à Mundo Deportivo, le directeur sportif du Barça, Deco, a fait une annonce qui va doucher tous ces espoirs. « Nous savons que nous avons une série d’engagements, des choses que LaLiga nous impose, pas seulement à nous, mais aussi aux autres clubs, donc il ne faut pas se plaindre, nous devons travailler pour nous améliorer et revenir au meilleur niveau possible. Nous devons faire face à la situation et, en fin de compte, je pense qu’il sera difficile de recruter de nouveaux joueurs. Nous serons toujours à l’affût des opportunités, mais je ne pense pas que ce sera possible », a-t-il confié, en indiquant que le Barça allait surtout se focaliser sur les joueurs présents au club.

Deco met des bémols

« Je comprends que vous parliez beaucoup de transferts, cela ne me dérange pas, c’est le Barça, mais nous savons ce que nous voulons. Si nous regardions trop ce que les gens pensent, nous serions très inquiets. (…) Nous n’allons pas parler de joueurs pour l’avenir, nous devons nous occuper de nos joueurs, leur donner de l’amour pour qu’ils soient calmes et heureux. » Enfin, Deco est également revenu sur le cas Vitor Roque. Le Barça a recruté l’attaquant brésilien de l’Athletico Paranaense contre une trentaine de millions d’euros le 12 juillet dernier. Cependant, l’accord prévoyait une arrivée en Catalogne l’été prochain. Or Xavi pousse pour faire venir le jeune Brésilien dès cet hiver.

Depuis, l’agent du joueur a laissé entendre que cette possibilité pouvait se produire. Mais Deco s’est une fois de plus montré très prudent. « La vérité, c’est que je ne l’ai pas vue (la déclaration de Xavi sur Vitor Roque), mais lui et moi savons que cela ne dépend pas uniquement des efforts du club. Il y a une partie qui en dépend et une autre qui n’en dépend pas. Dès la première minute, il était clair avec l’Athletico Paranaense que Vitor ne pourrait venir qu’à partir de janvier, ce qui était l’une des conditions de l’accord, mais nous allons essayer. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Avec Xavi, nous parlons beaucoup, et tous les jours, mais nous n’avons pas parlé d’un poste ou d’un joueur. Je ne bougerai que si l’entraîneur nous le demande, mais pour l’instant nous n’avons parlé que de Vitor ». À suivre.