Adson quitte le FC Nantes et rentre au Brésil

Por: Assessoria de Imprensa, Rio de Janeiro O Vasco da Gama acertou a contratação do atacante Adson junto ao Nantes, da França. O novo reforço do Cruzmaltino chega com contrato até o fim de 2027. Natural de Araguapaz, Goiás, o atacante foi descoberto pelo Corinthians, onde fez boa parte de sua formação. Subiu aos profissionais em 2021 e fez mais de 100 jogos pela equipe, com 13 gols e oito assistências. Em 2023, foi comprado pelo Nantes, da França, última equipe que defendeu. Adson é o quarto reforço