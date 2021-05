PL : Tottenham chute contre Leeds et voit la Ligue des Champions s'éloigner

Sixième de Premier League, Tottenham affrontait Leeds United pour le compte de la 35e journée de championnat. Les Spurs pouvaient en cas de succès s'emparer de la cinquième place et revenir à deux points de Chelsea (4e) et quatre points de Leicester (3e) avant les trois dernières rencontres de la saison. Disposant encore d'un espoir d'arracher le top 4 et une place en Ligue des Champions, Tottenham est vraiment tombé de haut. Dés les premières minutes de jeu, Stuart Dallas ouvrait le score pour Leeds United (1-0, 13e).

Mené, Tottenham revenait au tableau d'affichage suite à un but d'Heung-min Son (1-1, 25e). Harry Kane pensait même donner l'avantage aux siens, mais son but était refusé par l'arbitrage vidéo (31e). Leeds en profitait et Patrick Bamford redonnait l'avantage aux Peacocks avant la pause (2-1, 42e). Au retour des vestiaires, Harry Kane pensait que c'était la bonne, mais son but était de nouveau refusé pour hors-jeu (50e). Leeds souffrait, mais tenait et prenait même le large en fin de match via Rodrigo Moreno (3-1, 84e). Avec ce succès 3-1, Leeds United remonte à la neuvième position, à quatre longueurs des places européennes. De son côté, Tottenham reste sixième, mais a sans doute dit adieu à une qualification en Ligue des Champions.

Le classement de la Premier League