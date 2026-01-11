Toulouse refuse une offre de 8M€ à Séville pour Cristian Casseres

Toulouse et Cristian Casseres n’ont décidément pas envie de se séparer. Le milieu de terrain vénézuélien a clairement fait savoir qu’il souhaitait relever un nouveau défi cette saison. Or, la nouvelle direction du club de Ligue 1 ne semble pas disposée à le laisser partir aussitôt. Ces derniers jours, les discussions entre les deux parties ont d’ailleurs été très claires, malgré les intérêts du FC Séville. Le club andalou reste attentif à sa situation et a même formulé une offre de 8 millions d’euros pour l’ancien joueur des New York Red Bulls. Cependant, d’après les informations de L’Équipe, la proposition a été rejetée par les Violets, destinés à vouloir garder ce précieux atout sud-américain à l’effectif.

Engagé avec Toulouse jusqu’en 2027, le joueur ne semble pas faire ses valises pour déménager durant cette fenêtre hivernale. Séville pourrait donc lâcher l’affaire très prochainement afin de cibler d’autres clients plus atteignable. Déjà courtisé lors du dernier mercato estival par plusieurs clubs anglais, allemands et espagnols, le joueur du TFC ne pouvait alors être transféré qu’en cas d’offre largement supérieure. En effet, Toulouse avait demandé aux intéressés une somme plus que généreuse, soit 14 millions d’euros. Peu de chance pour qu’il quitte la ville rose désormais…