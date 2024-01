Lorient : Adrian Grbić en discussion avec Lucerne

Alors qu’il était tout proche de quitter Lorient dans les dernières heures du mercato estival pour rejoindre Eibar, Adrian Grbic était finalement resté en Bretagne. Six mois plus tard et avec seulement 31 minutes de jeu face à Metz en Ligue 1 en novembre dernier, l’attaquant international autrichien est toujours sur le départ.

Selon nos informations, celui-ci est d’ailleurs imminent puisque l’ancien buteur de Clermont est en discussion avec le club suisse de Lucerne (6e de Super League) pour un prêt avec option d’achat. Reste désormais à trouver un terrain d’entente sur la prise en charge du salaire.