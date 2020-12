Gérard Lopez croit que le LOSC peut finir devant le PSG mais...

Vainqueur des Girondins de Bordeaux dimanche après-midi (2-1), le LOSC a repris la tête de la Ligue 1, avec l'OL, qui affrontait le PSG en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Un nouveau succès qui est venu agrémenter le joli début de saison des Dogues, également qualifiés pour les 1/16es de finale de la Ligue Europa. Suffisant pour postuler au titre ?

Interrogé au micro de Canal+ sur la possibilité pour le LOSC de rafler le titre de champion au PSG, Gérard Lopez a, depuis New York, livré une réponse pleine de hardiesse et de bon sens. «A effectif complet, sans blessure, en gardant la même même envie, la même intensité, etc... on peut faire quelque chose. On serait bien bête de pas tenter le coup. Avec des blessures importantes, une situation un peu différente, on a tout simplement pas la surface ou la profondeur du PSG».