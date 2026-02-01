Metz : une recrue géorgienne va arriver

Le FC Metz va également enregistrer l’arrivée de l’attaquant géorgien de 32 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec l’Aris Limassol. International à 42 reprises (6 buts), Kvilitaia s’est engagé pour six mois, avec une année optionnelle en cas de maintien en Ligue 1. Il arrive pour densifier le secteur offensif messin et offrir une solution supplémentaire dans un effectif en quête d’efficacité.

Passé notamment par La Gantoise entre 2018 et 2020, Kvilitaia sort de plusieurs saisons pleines à Chypre, où il a inscrit 42 buts en 115 matches de Championnat. Avant-centre mobile et travailleur, au profil proche de celui d’Habib Diallo, il devra rapidement s’adapter pour apporter de la concurrence et de la fraîcheur à une attaque messine en difficulté depuis le début de la saison.