Atlético : Diego Simeone met la pression sur le Barça et le Real

Samedi soir, l'Atlético a encore perdu des points, se contentant d'un 0-0 sur la pelouse d'un Getafe mal en point. Les troupes de Diego Simeone perdent donc de l'avance sur le Real Madrid, qui est à six points, et pourraient voir le FC Barcelone revenir à quatre petites unités en cas de victoire contre Huesca lundi soir. Après le match, l'entraîneur colchonero a tenu de drôles de propos.

« Je retiens que l'équipe joue bien, il faut avoir plus de calme, c'est un championnat difficile, le Real Madrid et le Barça ne vont perdre aucun match d'ici la fin de saison donc il faut savoir quel est notre chemin, aller match après match sans laisser de place à l'anxiété », a expliqué le Cholo en conférence de presse. Autant dire que selon lui, l'Atlético n'a pratiquement plus droit à l'erreur.