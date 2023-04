Quand le Real Madrid refusait de signer… Neymar

La suite après cette publicité

Neymar aurait bien pu écrire sa légende au Real Madrid. Dans un entretien accordé au quotidien Marca ce jeudi, l’ancien directeur du football du club madrilène, Ramon Martinez, est revenu sur cet épisode vieux de 18 ans. S’il confie ne jamais avoir vu un enfant aussi bluffant que Neymar lors de ses essais dans la capitale espagnole, le dirigeant madrilène avait été contraint à l’époque de le refuser en raison des exigences financières de sa famille.

«'Ney’ avait passé 10 jours à s’entraîner au Real lorsqu’il avait 13 ans. Le représentant de Robinho, Wagner Ribeiro, m’avait parlé de lui. Il a payé le voyage de Ney et nous l’avons fait jouer avec des joueurs de son âge. Et, wow, c’était un extraterrestre. Il ne faisait que de marquer, Carvajal et Sarabia s’étaient d’ailleurs entraînés ce jour-là, rembobine le dirigeant madrilène. A la fin on a échangé avec le père de Neymar : salaire mensuel, primes… mais ça a tourné court. Il manquait une chose : les grands-parents vivaient au Brésil et ils devaient acheter une maison d’une valeur de 60 000 euros. Le club n’était pas d’accord et le recrutement a capoté. Si Florentino était là, Neymar ne lui aurait pas échappé. Il n’avait que 13 ans mais c’était quelque chose d’incroyable. Je n’ai jamais vu un cas comme lui.»

