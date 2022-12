L'AS Monaco et Benoit Badiashile s'associent pour lutter contre les dangers d'Internet

L’AS Monaco et Benoit Badiashile vont participer à la campagne «Oui à internet, non à ses dangers», lancée par Action Innocence Monaco ce lundi pour les 20 ans de l'association. L'objectif est de protéger les plus jeunes, qui sont les plus vulnérables, face aux dangers que peut représenter internet dans sa globalité, et donc aussi les réseaux sociaux, afin d'attirer l'attention sur les dérives qui peuvent être engendrées à cause d'une mauvaise utilisation de ces outils. «Même si internet et les réseaux sociaux peuvent être des outils merveilleux, on sait qu’ils peuvent également représenter une menace pour les plus jeunes, avec des conséquences parfois très graves» a notamment confié le joueur de 21 ans.

Cette campagne de sensibilisation sera visible dans les rues de la Principauté mais aussi en ligne à travers une série d'affiches sur lesquelles apparaissent le visage de l'international tricolore mais aussi ceux de plusieurs personnalités du monde du sport, dont le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. «Les enfants et les adolescents sont plus vulnérables et il est donc important de faire tout notre possible pour les protéger de certains dangers. C’est pourquoi cela me tenait à cœur de participer à cette campagne et de contribuer, à mon niveau, au travail de sensibilisation entrepris par Action Innocence Monaco» a conclu Benoit Badiashile.