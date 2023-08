OM : Marcelino demande du temps après la défaite face au Panathinaïkos

La suite après cette publicité

L’OM est tombé de haut mercredi soir. Malgré un mercato estival séduisant sur le papier avec de nombreuses recrues (Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang), les Olympiens ont subi la loi du Panathinaïkos (1-0) lors du troisième tour préliminaire aller de Ligue des champions. Dos au mur, les hommes de Marcelino devront désormais renverser la tendance, mardi prochain, pour espérer rejoindre les barrages. Avant cela, le dernier troisième de Ligue 1 va lancer sa saison, ce samedi à 17h, contre le Stade de Reims.

Marcelino pointe les manques actuels de l’OM…

Présent face aux journalistes, Marcelino, le nouvel homme fort des Phocéens, est d’ailleurs revenu en longueur sur le contexte actuel du club. L’occasion notamment pour le technicien espagnol d’afficher sa déception après le revers concédé en Grèce. «Comme j’ai dit après le match contre le Panathinaïkos, on a perdu car on a fait un mauvais match. On a concédé peu d’occasions, on a joué 30 minutes à 10 ce qui était difficile à gérer. Offensivement, on n’a pas fait assez pour gagner. On veut s’améliorer, on a trois jours avant Reims et ce n’est pas beaucoup, les joueurs sont fatigués mais demain ils seront meilleurs», a tout d’abord assuré l’ancien technicien de Bilbao.

Déterminé à l’idée d’emmener son OM vers les sommets, l’Espagnol de 57 ans est cependant lucide quant à la situation et aux manques actuels de son effectif, qui plus est après avoir vu les siens se faire bousculer par la bande à Bernard, unique buteur lors de ce match aller. «Sur le travail défensif, j’ai parlé du fait que nous n’avions pas concédé beaucoup d’occasions. L’équipe a été fiable sur cet aspect. Sur le plan offensif, il y a l’aspect récupérer le ballon et combien de temps vous le gardez. Ce sont deux choses différentes. Il nous faut plus d’automatismes, le temps aidera», avouait, à ce titre, Marcelino avant d’insister.

… et demande un peu de patience

«Je suis ici depuis le 5 juillet. Le 10 ou 11 juillet j’ai vu une partie de l’effectif. Cela ne fait pas encore longtemps que nous sommes ensemble. Je compte sur ces cadres de la saison dernière. Nous avons huit matchs d’ici le premier week-end de septembre, nous devons alterner, faire des changements et tenter d’incorporer au mieux tous les joueurs, en fonction de leur forme. Il est important qu’on tire tous dans le même sens. Aubameyang a fait 10 entraînements, Ndiaye 4, Sarr peut-être 7… Il faut du temps. Notre idée ensuite sera de se procurer plus d’occasions. Nous sommes assez loin du niveau que nous allons montrer progressivement cette saison. C’est compliqué avec un nouveau staff, un nouveau projet, des nouveaux joueurs… Tout cela prend du temps mais c’est vrai qu’on ne se cache pas derrière, il va falloir gagner des matchs rapidement».

Une situation déjà pressante et délicate pour le technicien marseillais, contraint de décrocher des résultats positifs dans un début de saison ô combien important pour l’OM. Sans ce précieux temps ni véritable marge de manœuvre, Marcelino va quoi qu’il en soit devoir rapidement trouver les clés pour permettre aux siens d’atteindre les premiers objectifs, à savoir une qualification pour la prochaine C1. Sous pression, le coach passé par Valence se voulait malgré tout rassurant… «Je suis toujours optimiste, je me dis toujours qu’on va bien jouer. Je le répète, on a eu peu de temps, ce n’est pas une excuse mais une réalité. Cela ne masque pas le fait que l’on doit gagner, et gagner chaque match quand on est à l’OM. Je dois être honnête avec vous, les supporters, les joueurs. Nous sommes très loin de notre niveau, qui sera bien plus élevé cette saison. Le premier qui veut toujours gagner, c’est moi.» Rassurant ou non, le message est bien passé !

