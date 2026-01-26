Gros intérêt du Paris FC pour Kevin Boma

Le Paris FC a déjà enregistré deux recrues durant ce marché des transferts hivernal, en la personne de Luca Koleosho (21 ans) et de Marshall Munetsi (29 ans). Mais le club parisien n’a pas terminé ses emplettes et souhaite encore se renforcer d’ici la fin de ce mercato. Si un numéro 9 est espéré dans les prochaines heures, un défenseur est également convoité.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le PFC cible Kevin Boma (23 ans) évoluant actuellement à Estoril, pour renforcer sa charnière centrale. Le club francilien est venu aux renseignements auprès du club portugais, sans toutefois formuler d’offre officielle pour le moment. Estimé entre 6 et 7 M€ par le club portugais, le défenseur international togolais, passé notamment par Rodez et Angers, a pris part à 20 rencontres toutes compétitions confondues avec l’actuel 8e de Liga Portugal Betclic.