Le Real Madrid a déjà pris contact avec Zinedine Zidane !

C’est le fantasme absolu de plusieurs clubs européens, à commencer par le Paris Saint-Germain. Comment attirer Zinedine Zidane dans ses filets ? L’entraîneur français de 50 ans fait rêver QSI mais la réciproque n’est pas vraie. ZZ espérait l’équipe de France, mais le bon parcours au Qatar a conforté Didier Deschamps, avec un contrat prolongé.

Qui saura faire replonger Zizou, absent des terrains depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid ? La Juventus Turin ? Peut-être. En tout cas, certaines informations assuraient que le club italien, où Zidane avait évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001, était sa priorité pour entraîner à nouveau. Il y a des attaches, et dispose là-bas d’un vrai défi, pour être poli. D’un vrai bourbier, si l’on se place d’un autre point de vue.

Des avantages à la pelle

Toutefois, selon nos informations, l’ancien numéro 10 des Bleus discute déjà bel et bien avec un club. Mais ce n’est pas la Juventus. C’est le Real Madrid. Alors qu’on pensait l’histoire achevée après deux passages sur le banc (2016-2018, 2019-2021), la Casa Blanca a renoué contact avec ZZ. Car elle a bien compris que Carlo Ancelotti était courtisé, ardemment, par la Fédération brésilienne de football.

Si jamais Ancelotti cédait face aux avances de la Seleção, alors il faudrait trouver un nouvel entraîneur. Et qui mieux que Zidane pour exploiter l’effectif à sa disposition, avec des éléments qu’il connait par cœur, et d’autres qui seront ravis d’être sous ses ordres. Il pourrait aider à l’éclosion définitive des Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, pour ne citer qu’eux. Autant d’arguments favorables quant au choix Zizou.