Patrick Vieira a refusé le Real Madrid
Libre depuis son départ du Genoa en novembre dernier, Patrick Vieira patiente en attendant de relever un nouveau challenge. L’ancien milieu de terrain en profite aussi pour donner quelques interviews. Ce vendredi, AS partage des déclarations de l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal sur sa carrière.
«Je ne regrette qu’une chose : ne pas être allé au Real Madrid. Ils me l’ont proposé quatre années de suite, alors que j’étais à Arsenal. La dernière année, j’ai accepté, tout était bouclé, mais j’ai changé d’avis. J’aimais trop Arsenal. Lors d’un voyage à Madrid en tant qu’ambassadeur de Manchester City, on m’a apporté un article sur le transfert. On m’a dit : "tu étais le seul joueur à avoir refusé le Real Madrid."» Une décision qu’il regrette à présent.
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