ASSE : Mehrdad Mohammadi arrive

Décidément, l'AS Saint-Étienne aime le marché portugais. Après avoir accueilli Yvan Neyou (22 ans, ex-Braga), les Stéphanois seraient tous proches de boucler l'arrivée de Mehrdad Mohammadi (26 ans), en provenance du Desportivo Aves, avance Record.

La publication sportive portugaise explique que l'international iranien (2 sélections), qui ne percevait plus de salaire depuis 90 jours, a résilié les deux années de contrat qui lui restaient et devrait débarquer tout prochainement dans le Forez. Le natif de Téhéran sort d'une saison réussie sur le plan personnel (8 buts, dont 3 penalties, et 5 passes décisives en 28 apparitions en Liga NOS) pour une première expérience en Europe.