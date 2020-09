Vidéo : le premier but de Brahim Diaz avec l'AC Milan

La suite après cette publicité

Arrivé il y a quelques jours à l'AC Milan, Brahim Diaz brille déjà. Le milieu offensif, prêté par le Real Madrid, s'est mis en évidence lors d'un match de préparation hier contre Vicenza. Victoire des Milanais 5-1 et une passe décisive et un but pour l'ancien crack de Manchester City. Sur un ballon dans la profondeur, il est sorti vainqueur de son duel face au gardien d'une belle frappe croisée. On attend la suite avec impatience.