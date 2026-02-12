Real Madrid : Arda Guler dément les rumeurs sur son harcèlement !

Ce sont des déclarations qui enflamment la presse espagnole depuis ce jeudi matin. Dans la presse turque, l’ancien recruteur de Fenerbahçe et proche du joueur Serhat Pekmezci a réalisé une interview pour expliquer que l’international turc était harcelé moralement par certains de ses coéquipiers au Real Madrid. Des joueurs madrilènes auraient décidé d’en faire un bouc émissaire et ne l’auraient jamais accepté dans le vestiaire. Des mots forts qu’Arda Guler a dû démentir via ses réseaux sociaux devant l’ampleur prise en Espagne.

La suite après cette publicité

« J’ai suivi avec tristesse les récentes déclarations publiques de l’ancien responsable du recrutement, M. Serhat Pekmezci, qui a joué un rôle important au début de ma carrière. Dès mon premier jour, j’ai été chaleureusement accueilli par tout le monde au sein de ce club, et j’ai toujours considéré cet endroit comme une famille. Je suis extrêmement fier d’être un joueur du Real Madrid et je souhaite servir cet écusson pendant de nombreuses années encore. Nous avons une équipe très forte, et je suis heureux et honoré de partager le même vestiaire que tous mes coéquipiers. Je demande aimablement que l’on ne prête aucune attention aux commentaires ou aux articles écrits ou prononcés à ce sujet. »