Real Madrid : Jude Bellingham terrorisé par Manchester City

Un peu moins d’un an après leur dernier affrontement en phase finale de Ligue des Champions, le Real Madrid et Manchester City se retrouvent ce mardi soir en barrage aller de C1 version 2.0. L’occasion pour Prime Video de sortir un documentaire au cœur du vestiaire madrilène sur la campagne européenne du Real Madrid l’an passé. Dans ce documentaire, l’international anglais Jude Bellingham raconte ce qu’il a ressenti à l’approche de la séance de tirs au but décisive contre les Skyblues.

La suite après cette publicité

«Quand je suis allé tirer le penalty, j’étais mort de peur. Je me suis préparé mentalement pendant 20 minutes pour pouvoir le frapper. Je pense que c’était une bonne façon de montrer que j’appartiens à ce club. Je ne voulais pas abandonner, je ne voulais pas laisser penser aux gens que je ne méritais pas d’être ici», s’est confié le troisième du dernier Ballon d’Or. Dans quelques heures, c’est une équipe de Manchester City malade que Bellingham retrouvera, avec sans doute la volonté d’en finir sans passer par cette séance si stressante face au gardien.