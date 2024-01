PSG - Brest : les compositions probables

Pour clôturer la 19e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueillera le Stade Brestois au Parc des Princes. Un match qui promet d’être animé, après un match aller qui avait été électrique et remporté in extremis par les Parisiens, en toute fin de partie (3-2). Ce dimanche, le PSG a surtout l’occasion de prendre huit points d’avance sur l’OGC Nice, victorieux de Metz samedi soir. Mais Brest, surprenant troisième du Championnat de France, compte ne rien lâcher.

La suite après cette publicité

Toujours privé de Milan Skriniar, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Layvin Kurzawa (blessés) et d’Achraf Hakimi, toujours à la CAN 2023 avec le Maroc, Luis Enrique a été contraint d’encore bricoler pour composer sa défense à quatre, derrière Gianluigi Donnarumma. On retrouve ainsi Carlos Soler dans un poste d’arrière gauche, alors que Lucas Hernández occupera l’autre côté. Pour accompagner Marquinhos en défense centrale, on retrouvera Danilo.

À lire

PSG : le vestiaire du Barça veut s’offrir Luis Enrique !

Kylian Mbappé bien présent

Également privé de Kang-In Lee, à la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, l’entraîneur parisien a opté pour un milieu de terrain à trois assez classique avec Manuel Ugarte devant la défense, ainsi que Vitinha et Warren Zaïre-Emery pour l’épauler. Enfin, en ce qui concerne l’attaque, Kylian Mbappé devrait bien débuter, comme l’annonce L’Équipe. Luis Enrique a décidé de ne pas donner de temps de jeu à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, qui débuteront sur le banc.

La suite après cette publicité

Le trio du moment sera composé de Bradley Barcola et d’Ousmane Dembélé pour accompagner le numéro 7. En ce qui concerne le Stade Brestois - qui n’a d’ailleurs plus perdu depuis le 5 novembre dernier contre l’AS Monaco - Eric Roy va logiquement faire confiance à son 4-3-3 très classique composé du milieu Camara-Magnetti-Lees Melou et de son trio d’attaque Del Castillo-Mounié-Le Douaron pour espérer frapper un gros coup au Parc des Princes.

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 90€ offerts et 10€ sans dépôt avec le code FM10 pour parier sur la rencontre PSG-BREST.