Ces 20 pépites à suivre cette saison en Premier League

Arsenal - Fabio Vieira (23 ans)

La transition Porto - Arsenal n’a pas été simple à avaler la saison dernière pour le milieu de terrain portugais. Mais avec l’ajout de la Ligue des Champions au calendrier, Fabio Vieira aura sans doute des minutes à grappiller en sortie de banc pour venir faire souffler les leaders. Talentueux et doté d’une belle patte gauche, le natif de Santa Maria da Feira a surtout besoin de retrouver confiance en enchaînant régulièrement. À lui de faire sa place chez des Gunners qui ne perdront pas leur temps cette saison.

La suite après cette publicité

Aston Villa - Jhon Duran (19 ans)

Quoi de mieux que d’inscrire son premier but de la saison sur sa première touche de balle ? Jhon Duran est rentré en jeu, face à Everton, lors de la 2ème journée de Premier League, et a déjà fait mouche. Un quart d’heure aura suffit. Le Colombien, qui s’était révélé en MLS au Chicago Fire FC (8 réalisations - 5 passes décisives en 27 matches), espère bien concurrencer l’insaisissable Ollie Watkins, buteur providentiel des Villains. À 19 ans seulement, l’avant-centre semble déjà "PL Ready" grâce à son corps, puissant, qui ne l’empêche pas de pouvoir prendre la profondeur à toute vitesse. Une option de choix pour Unai Emery, qui possède, sur le papier, une attaque à fort potentielle.

À lire

Monaco : accord total avec Arsenal pour Folarin Balogun

Bournemouth - Milos Kerkez (19 ans)

Grosse surprise de l’été, le départ de Milos Kerkez de l’AZ Alkmaar vers Bournemouth a de quoi séduire. Latéral supersonique formé à l’AC Milan et bloqué par Theo Hernandez, le Hongrois est parti vers les Pays-Bas où il a mis tout le monde d’accord au bout d’une saison. C’est donc tout naturellement que cet été de nombreux clubs étaient liés à celui qui a marqué 5 buts et délivrés 8 offrandes en 57 matches avec le club néerlandais. Dans le viseur notamment de la Lazio, de l’Atlético de Madrid, de Séville, du Borussia Dortmund et surtout Benfica, il a finalement tranché en faveur de Bournemouth. Rapide, offensif, le Hongrois sait faire gagner des mètres à son équipe. De plus, il est également intéressant défensivement et dispose du bagage idéal du latéral moderne. Seulement âgé de 19 ans, il va tenter de passer un cap au sein du club anglais.

La suite après cette publicité

Brentford - Kevin Schade (21 ans)

Gros tour de force de Brentford à l’hiver dernier, le prêt avec option d’achat de Kevin Schade a été officiellement levé cet été. L’ailier droit de Fribourg est arrivé pour 25 millions d’euros. Devenu international allemand (2 capes), il a montré de belles choses à Fribourg mais n’a pas eu assez de continuité. Ce qui fait qu’actuellement le bilan de son passage à Brentford est mitigé (21 matches, 0 but et 1 offrande). Considéré comme l’un des grands espoirs du football allemand, le joueur né à Potsdam doit encore s’adapter aux exigences de Thomas Frank. Cette saison 2023/2024 peut donc être celui où il va prendre plus d’importance au sein de l’effectif des Bees. Surtout qu’Ivan Toney est absent pour encore quelques mois.

Brighton - Julio Enciso (19 ans)

Gare aux toiles d’araignées avec Julio Enciso qui est déterminé à toutes les éradiquer. Arrivé il y a un à Brighton contre plus de 11 millions d’euros, l’attaquant paraguayen polyvalent capable de jouer dans l’axe comme sur les côtés a déjà impressionné avec sa superbe patte droite. L’an passé, il s’est révélé en deuxième partie de saison (4 buts et 3 offrandes en 26 matches) où il aura notamment fracassé les cages de Chelsea et de Manchester City avec deux bijoux. Amené à tenir un rôle de titulaire cette saison, notamment avec le départ d’Alexis MacAllister à Liverpool, Julio Enciso a démarré sur de bonnes bases. Remplaçant face à Luton (4-1), il s’est rebiffé face à Wolverhampton en distillant deux offrandes pour Sully March (4-1). Le Paraguayen a ainsi montré à son coach Roberto De Zerbi qu’il peut devenir encore plus grand cette saison avec les Seagulls.

La suite après cette publicité

Burnley - Zeki Amdouni (22 ans)

Sur une très bonne dynamique, le Suisse est en train de voir son statut changer tout doucement. Le buteur devenu international suisse (5 capes, 5 buts) sort d’une saison solide dans une équipe moribonde du FC Bâle (22 buts et 5 offrandes en 52 matches). Il a ensuite montré un certain leadership en brillant avec la Suisse lors de l’Euro U21 où les Helvètes ont atteint le stade des quarts de finale. Efficace, intelligent dans son jeu et s’intégrant facilement dans un collectif de par sa mobilité et son aisance technique, le natif de Genève sera à coup sûr l’une des attractions de la Premier League. Promu ambitieux, Burnley aura bien besoin d’un joueur de sa trempe pour se maintenir et son arrivée a tout de même coûté plus de 18 millions d’euros.

Chelsea - Nicolas Jackson (22 ans)

Inarrêtable en deuxième partie de saison dernière en Liga, avec Villarreal, Nicolas Jackson s’est envolé vers Chelsea cet été pour 37 M€. Mais le défi est grand chez les Blues, puisque l’attaquant de 22 ans va devoir assurer le poste de buteur principal, surtout depuis la grave blessure de Christopher Nkunku. Auteur de 12 buts en 26 rencontres de Liga l’an passé, le Sénégalais s’était surtout révélé en fin de saison, grâce à 9 réalisations lors des 8 dernières journées. Extrêmement rapide du haut de ses 1.88m, Nicolas Jackson a déjà montré de très bons signaux en Premier League, face à la grosse défense des Reds notamment. Si l’avant-centre doit encore progresser à la finition, nul doute que ses qualités techniques et athlétiques plairont à Mauricio Pochettino pour faire de lui le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque des Londoniens.

La suite après cette publicité

Crystal Palace - Naouirou Ahamada (21 ans)

Un joueur français à Crystal Palace, cela fait souvent un bon mariage. Alors que Michael Olise est devenu incontournable avec les Eagles, Naouirou Ahamada l’a rejoint l’hiver dernier. Formé à Istres puis passé par le centre de formation de la Juventus, le milieu relayeur évoluait du côté de Stuttgart depuis 2020, d’abord en prêt puis de manière définitive. Il avait passé la première partie de la saison dernière comme titulaire avant d’atterrir contre 12 millions d’euros à Crystal Palace. Devant composer avec la concurrence de Cheick Doucouré et de Jefferson Lerma, le natif de Marseille aura beaucoup de travail à faire pour trouver sa place et il ne compte que 101 minutes à son actif en 9 matches avec la formation londonienne. Attendant son heure, Naouirou Ahamada reste prêt à prendre son envol.

Everton - Jarrad Branthwaite (21 ans)

Vainqueur de l’Euro U21 avec l’Angleterre, le défenseur central d’Everton a un vrai coup à jouer cette saison chez les Toffees. Prometteur l’an passé au PSV Eindhoven, avec qui il a découvert l’Europa League, Jarrad Branthwaite doit saisir sa chance, surtout depuis le départ de Conor Coady vers Leicester. Si la jeune promesse avait déjà effectué ses débuts en 2020, lancée par Carlo Ancelotti à l’époque, l’ancien de Carlisle United se démarque au sein de l’arrière-garde de son équipe. Devant lui, Michael Keane (30 ans) et James Tarkowski (30 ans aussi) sont vieillissants et ont montré certaines limites à plusieurs moments, de par leur manque de mobilité notamment. L’insouciance de Jarrad Branthwaite pourrait lui permettre de s’imposer en défense centrale. À voir si cela sera suffisant pour maintenir Everton dans l’élite…

La suite après cette publicité

Fulham - Calvin Bassey (23 ans)

En voilà une belle pioche ! Épatant chez les Glasgow Rangers, Calvin Bassey avait attiré l’œil de l’Ajax Amsterdam à l’été 2022. Finalement décevant, comme son équipe, le défenseur central pouvant également dépanner couloir gauche, a déjà quitté les Pays-Bas, direction Fulham. Recruté pour environ 23 M€, les Londoniens espèrent faire du Nigérian une rotation de luxe, voire un titulaire en puissance au fil de la saison. Sur le papier, le profil très athlétique de Bassey colle parfaitement avec la Premier League. Mais le joueur formé à Leicester est également doué avec le ballon. Capable de se projeter en gagnant des mètres, sa capacité à jouer sur le flanc gauche de la défense lui a permis de pouvoir apporter sur le plan offensif, là où ses concurrents Tim Ream et Issa Diop sont plus prudents. À suivre.

Liverpool - Ben Doak (17 ans)

Pas facile de se faire une place en attaque quand on évolue à Liverpool. Mohamed Salah, Diogo Jota, Darwin Nunez en passant par Cody Gakpo et Luis Diaz, les offensifs ne manquent pas dans les travées de la Mersey. Pourtant, l’avenir du club repose peut-être sur Ben Doak. Même pas mineur mais déjà sur le banc des Reds, le jeune écossais est quand même parvenu à rentrer en jeu face à Chelsea lors de la 1ère journée de championnat. Il faut dire que l’attaquant est très précoce, mais aussi très impressionnant. Avec les U18 de Liverpool, Ben Doak avait planté à 2 reprises, tout en délivrant 2 caviars en 5 rencontres. Avec les U19, le bilan monte à 4 buts et 4 passes décisives en 8 matches, puis, avec les U21, l’ailier en a remis une couche avec 5 réalisations en 14 apparitions. Sa courbe est en constante évolution, à tel point de figurer dans les petits papiers de Jürgen Klopp à seulement 17 ans.

La suite après cette publicité

Luton - Ryan Giles (23 ans)

Jeune latéral gauche anglais, Ryan Giles n’a jamais eu vraiment sa chance à Wolverhampton face à la concurrence élevée dans son secteur. Multipliant les prêts à Shrewsbury, Coventry (2x), Rotherham, Cardiff, Blackburn et Middlesbrough, c’est avec cette dernière formation où il a livré sa meilleure version avec tout simplement 12 offrandes en 48 matches la saison dernière. Utile avec le club coaché par Michael Carrick, c’est là qu’il a vraiment explosé en portant cette équipe jusqu’en barrage d’accession à la Premier League. N’y parvenant pas au contraire de Luton Town, il a donc rejoint le promu contre un chèque de quasiment 6 millions d’euros. C’est dans la peau d’un titulaire, qu’il tentera de se faire un nom en Premier League cette fois.

Manchester City - Cole Palmer (21 ans)

Le milieu offensif anglais capable d’évoluer sur les deux ailes est l’un des hommes en forme des dernières semaines. Provoquant en finale de l’Euro U21, le but vainqueur de l’Angleterre face à l’Espagne, il a de nouveau brillé dans deux finales. Lors du Community Shield face à Arsenal où son but aurait pu donner la victoire aux Sky Blues (1-1, défaite 4-1 aux tirs au but). En Supercoupe d’Europe où il a permis de renverser le Séville FC aux tirs au but (1-1, 5-4 aux tirs au but). Deux réalisations qui auront tapé dans l’œil de Pep Guardiola tout autant que ses apparitions en deuxième partie de saison dernière. Technique, remuant, tranchant, l’anglo-christophien qui a déjà disputé 25 rencontres la saison dernière devrait prendre un peu plus de place dans l’équipe de Pep Guardiola entre les départs d’Ilkay Gündogan et Riyad Mahrez ainsi que la blessure de Kevin De Bruyne.

La suite après cette publicité

Manchester United - Rasmus Højlund (20 ans)

Le Danois a la bougeotte puisqu’il y a un an, il écrasait le championnat autrichien avec le Sturm Graz. Vendu pour 20 millions d’euros à l’Atalanta en toute fin de mercato, il a su rapidement rentabiliser l’investissement de la Dea. Auteur de 9 buts et 4 passes décisives en 32 matches de Serie A, le buteur a été une attraction en fin de saison où il a porté son équipe avec Ademola Lookman. En sélection, il est également devenu le numéro un et affiche déjà 6 buts en 6 capes. Son avenir s’annonce étincelant et Manchester United a déboursé 75 millions d’euros pour s’adjuger ses services. Âgé de tout juste 20 ans et s’apprêtant à découvrir les joutes de la Premier League ainsi que de la Ligue des Champions, Rasmus Højlund le fera avec une certaine pression. Depuis Robin Van Persie parti en 2015, aucun buteur n’aura réussi sur la durée avec les Red Devils.

Newcastle - Lewis Hall (18 ans)

À seulement 18 ans et 9 rencontres de Premier League à son actif, Lewis Hall est devenu la nouvelle coqueluche des Blues la saison passée. Dans le marasme de Chelsea, le jeune milieu de terrain de formation a été élu Young Player of The Year dans le sud-ouest de Londres. Positionné en tant que latéral gauche, où il y a excellé, Lewis Hall a fait parler sa qualité de passes, utile pour réaliser des centres quand on évolue sur le côté. Prêtée à Newcastle, qui possède une option d’achat obligatoire à environ 40 M€, la pépite anglaise a déjà tout d’un futur grand et pourrait bien exploser aux yeux du monde entier chez les Magpies. Pour l’anecdote, Lewis Hall a grandi en étant fan… de Newcastle. Raison de plus pour réussir sous la houlette d’Eddie Howe.

La suite après cette publicité

Nottingham Forest - Brennan Johnson (22 ans)

Fortement courtisé par Chelsea, Brennan Johnson est l’une des révélations de Nottingham Forest l’an dernier. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 38 journées de Premier League, le joueur de 22 ans fut l’un des acteurs majeurs du maintien du club dans l’élite. Mais la campagne 2023-2024 pourrait bien être celle de l’explosion. Difficile de trouver plus polyvalent que le Gallois. Pouvant s’intercaler en soutien du buteur - très souvent Taiwo Awoniyi - comme sur l’aile droite ou dans un rôle de milieu avancé, Brennan Johnson a des airs de Dele Alli, en moins nonchalant. Évalué à 38 M€ sur Transfermarkt, le joueur formé à Forrest pourrait vite atterrir dans un club du Big 6 en cas de confirmation cette saison.

Sheffield United - Bénie Traoré (20 ans)

Champion avec Häcken en Suède, le buteur ivoirien reste sur un an et demi solide où il a été l’un des meilleurs joueurs du championnat. Auteur de 24 buts et 9 offrandes en 57 matches, il devra renforcer un secteur orphelin d’Iliman N’Diaye parti à l’Olympique de Marseille. Arrivant contre un peu moins de 5 millions d’euros, il a déjà disputé les deux premières rencontres et attend de faire trembler les filets. International U21 avec la Côte d’Ivoire, il entend également se servir d’une explosion en Premier League pour porter un jour le maillot des Éléphants.

La suite après cette publicité

Tottenham - Micky van de Ven (22 ans)

Les Spurs ont mis le pactole cet été pour enrôler l’ex-défenseur de Wolfsburg (40 M€). Et pour cause, Micky van de Ven a tout d’un futur grand. Gaucher, élancé et très habile avec ses pieds, le Néerlandais sait ressortir la balle pour jouer de l’avant. Un profil précieux et crucial pour Ange Postecoglou, qui rappelle celui de Jan Vertonghen à l’époque. Déjà très performant face à Manchester United dans la victoire des siens (2-0), lors de la 2ème journée de Premier League, Van de Ven pourrait, à l’avenir, former une sacrée paire avec Cristian Romero, plus féroce et dur sur l’homme. Les deux se complètent parfaitement et incarnent sans l’ombre d’un doute la défense centrale des prochaines années à venir sous les ordres de l’entraîneur grec.

West Ham - Edson Alvarez (25 ans)

Remplacer Declan Rice. Voici le challenge qui attend le Mexicain de 25 ans. Il faut dire qu’Edson Alvarez possède des attributs similaires : costaud physiquement, bon à la récupération et doté d’un gros volume de jeu. Sous la houlette de David Moyes, entraîneur peu réputé pour son football léché, l’ancien milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam devrait prendre du plaisir à ratisser. Déjà impactant face à Chelsea, lors de ses débuts au London Stadium en sortie de banc, Alvarez peut vite devenir l’un des chouchous du public grâce à son fort caractère. Si James Ward-Prowse s’occupera de distiller les caviars à ses attaquants, l’Anglais pourra très certainement faire confiance au Mexicain pour ne rien laisser passer derrière. De quoi former un duo complémentaire, au côté d’un Lucas Paqueta plus haut sur le terrain.

La suite après cette publicité

Wolverhampton - Hugo Bueno (20 ans)

Arrivé en 2019 à Wolverhampton pour y terminer sa formation, Hugo Bueno a surpris son monde la saison dernière en venant jouer un rôle plus important que prévu dans l’effectif des Wolves (25 apparitions). Lancé par Julen Lopetegui, il a montré de bonnes dispositions techniques et tactiques tout en faisant valoir un certain apport offensif. Joker en ce début de saison avec deux entrées en deux matches, le joueur né à Vigo devra donc jouer des coudes pour espérer déloger l’Algérien Rayan Aït-Nouri de sa place de titulaire. Habitué à sortir des talents intéressants, Wolverhampton devrait encore faire part belle à la jeune cette saison.