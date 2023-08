Manchester City : Cole Palmer l’invité surprise de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

La moisson de titres a déjà débuté à Manchester City. Après le fabuleux triplé de la saison dernière (FA Cup, Premier League et Ligue des Champions), les Mancuniens ont remporté leur premier trophée de ce nouvel exercice en battant le Séville FC en Supercoupe d’Europe (1-1, 5-4 t.a.b.). C’est la première fois qu’ils s’adjugent ce trophée. Mené au score, le club anglais n’a pas du son salut à Erling Haaland, Phil Foden ou Jack Grealish mais à Cole Palmer, auteur du but de l’égalisation en marquant de la tête sur ce centre de Rodri.

Plus que son but, c’est sa prestation qui est à souligner. Titulaire sur le côté droit de l’attaque, l’ailier aura été l’élément offensif le plus intéressant de la rencontre. Malgré un peu de déchet dans son jeu, il a multiplié les tentatives pour prendre la défense à revers. À l’inverse de ses partenaires, lui n’a pas déçu. Et comme il y a dix jours lors du Community Shield, le gaucher a sauvé les siens. Face à Arsenal et cette fois en sortie de banc, c’est lui qui déjà avait ouvert le score. Cela n’avait pas empêché City de s’incliner aux tirs au but cette fois.

À lire

Supercoupe d’Europe : Manchester City récupère un joli chèque

Déjà deux fois buteur cette saison

Cole Palmer n’était pas vraiment prédestiné à s’imposer dans la rotation de l’équipe en ce mois d’août. Auteur de quelques apparitions l’an passé (25 TTC, 1 but, 1 passe), il a surtout joué sur la fin lorsque Guardiola a fait tourner son effectif et que le titre était acquis. La donne a changé cet été. Avec le départ Riyad Mahrez et la blessure longue durée de Kevin de Bruyne qui pourrait contraindre Foden et Bernardo Silva à évoluer un cran plus bas, l’Anglais est en train de saisir sa chance. De quoi faire bouger les lignes de la hiérarchie préétablie et ajouter un peu de doute dans l’esprit de son entraîneur.

La suite après cette publicité

Si City devrait recruter au moins un joueur à vocation offensive (Paqueta et Doku sont les noms qui reviennent le plus), Palmer profite des circonstances qui lui sont favorables. Son nom a pourtant été associé au Borussia Dortmund, puis plus tard à Brighton. «Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne pense pas qu’un prêt va avoir lieu. Il va rester ou nous allons vendre, mais il n’y aura pas de prêt», reconnaissait Guardiola après le succès contre Séville mercredi soir, alors que l’autre jeune de l’effectif en vogue, Rico Lewis, a lui prolongé jusqu’en 2028.

Un avenir pas encore décidé

À en croire les propos du coach espagnol, il n’a pas vraiment prévu de perdre Palmer, surtout avec les besoins du moment. «Il a du caractère. Ce n’est pas facile de jouer contre des défenseurs comme Acuna, par exemple, qui est un défenseur de premier plan. Ce n’est pas facile, c’est une finale. C’est un jeune joueur qui joue dans ces stades. Ce n’est pas facile pour ces gars-là. Il a vraiment très bien joué et a marqué un but fantastique aussi.» Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 21 ans voit son futur s’ouvrir en grand dans son club formateur, au meilleur des moments. Reste à confirmer cela à plus long terme.