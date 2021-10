Ballon d'Or : Ronaldo adoube Karim Benzema

Une légende du Real Madrid qui parle d'une autre légende du Real Madrid. Avant KB9, il y avait R9. Aujourd'hui à la tête du Real Valladolid, Ronaldo Luís Nazário de Lima est bien plus qu'un simple président de club. Connu pour sa carrière de footballeur émérite du côté du PSV, du FC Barcelone, de l'Inter, du Real Madrid ou de l'AC Milan, et aujourd'hui âgé de 45 ans, le double-vainqueur du Ballon d'Or, en 1997 et en 2002, reste un modèle pour bon nombre d'attaquants, dont Kylian Mbappé.

A l'heure d'évoquer le nom du prochain meilleur joueur du monde, le champion du monde 2002, qui avait fréquenté la Casa Blanca de 2002 à 2007, ne tergiverse pas. Pour le Fenomeno, le trophée doit revenir à Karim Benzema. L'attaquant français, 33 ans, étincelle depuis 2009 sous les couleurs du Real Madrid et a fait son retour en équipe de France cette année, remportant même la Ligue des Nations aux dépens de l'Espagne il y a quelques jours. «Sans aucun doute, mon candidat pour le Ballon d'Or est Benzema. Le meilleur attaquant, niveau brutal depuis 10 ans et champion par-dessus tout. Vous ne trouvez pas ?,» a publié Ronaldo, sur Instagram. D'accord ?