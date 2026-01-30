La Juventus veut encore un ancien Lillois
Six mois après avoir fait venir Edon Zhegrova et Jonathan David, la Juventus Turin cible un autre ex-Lillois. Comme le révèle Tuttosport, les Bianconeri ont déjà avancé leurs pions pour tenter d’attirer Zeki Celik l’été prochain, alors que le Turc arrive en fin de contrat dans 5 mois. Le média précise qu’une première prise de contact a eu lieu avec le joueur, ce qui a considérablement compliqué les négociations avec la Roma pour une prolongation de contrat.
Le latéral droit de 28 ans aurait même rejeté une proposition de ses dirigeants pour un nouveau contrat de 3 ans, assorti d’un salaire de 2,8 millions d’euros par saison. En face, la Juve lui a déjà soumis une proposition pour un contrat jusqu’en 2029, assorti d’une année en option et d’un salaire de 3 M€ par an, hors bonus. Cette saison, Celik a joué 28 matchs, pour 1 but et 3 passes décisives, et s’est imposé comme un titulaire important du onze de Gasperini.
