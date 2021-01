Aston Villa et l'OM tombent d'accord pour un transfert de Morgan Sanson

La suite après cette publicité

«Morgan, il a eu une offre très faible d'Aston Villa, qui a été refusée immédiatement. Il est avec nous et concentré. Il a fait un très bon match ce soir sur l'aspect des efforts.» Au soir de la défaite de l'OM au Vélodrome face à Lens, André Villas-Boas s'était expliqué sur la situation de Morgan Sanson. Courtisé par le club anglais, le milieu de terrain était toujours un joueur phocéen mais pour combien de temps ? La question se pose toujours aujourd'hui.

Convoqué par son entraîneur pour le déplacement périlleux au Stade Louis II pour y affronter Monaco (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato), le milieu de terrain fait toujours l'objet de négociations. Aston Villa proposait alors 13 M€ sans bonus, quand l'OM attendait une offre de 18 M€. Visiblement, les discussions ont été productives à en croire les informations de Sky Sports car un terrain d'entente vient d'être trouvé entre les deux clubs.

Le média anglais affirme que les deux directions sont tombées d'accord pour un transfert de l'ancien Montpellierain autour de 15,7 M€, une somme pouvant atteindre 17,5 M€ en plus des différents bonus. Le transfert semble donc être en bonne voie même s'il faudra tout de même se mettre d'accord avec le joueur de 26 ans, qui deviendrait alors la première recrue des Villans, actuels 11es de Premier League, durant ce mercato hivernal.

Cette entrée d'argent va faire du bien aux finances de l'OM, qui en ont grandement besoin. Dans le rouge avant même la crise économique qui sévit, les comptes du club français vont mal. Ce transfert va pouvoir éponger les venues de Pol Lirola et d'Arkadiusz Milik, les deux recrues marseillaises de l'hiver. Il faudra sans doute recruter au milieu de terrain pour remplacer Sanson, qui était lui arrivé pour 9 M€ en janvier 2017. Le nom de Mehdi Léris (Sampdoria) est mentionné par La Provence.

