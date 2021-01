L'OM se penche sur Mehdi Léris

Pol Lirola et Arkadiusz Milik sont arrivés mais le mercato de l'OM n'est peut-être pas terminé. Le dossier Morgan Sanson pourrait bien faire bouger les choses et enclencher un jeu de chaises musicales. En cas de départ de l'ancien Montpellierain pour Aston Villa (ou ailleurs), Pablo Longoria regarde à nouveau en direction de l'Italie et de la Serie A.

Selon les informations de La Provence, Mehdi Léris (22 ans) est dans le viseur des Phocéens. Le milieu de terrain axial, capable de dépanner en ailier, est sous contrat jusqu'en 2024 avec la Sampdoria, chez qui il joue très peu (1 titularisation en championnat cette saison). Longoria connaît bien le Franco-Algérien pour l'avoir recruté du temps de la Juventus.